***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 18:41
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket'in üretim faaliyetlerinde kullanılan ana hammadde olan kağıt, tamamen üretici diğer firmalardan temin edilmekte olup, ana hammaddenin Şirket bünyesinde üretilmesine yönelik olarak orta – uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz kapsamında kağıt fabrikası yatırımı için Konya Ereğli OSB'de 100.000 m² arsa tahsisi yapılmıştı. Kağıt fabrikası yatırımına yönelik olarak ana tedarikçi firmalar ile görüşmeler sürmekle birlikte, henüz yatırıma yönelik somut karar ve gelişme bulunmamaktadır. Bununla birlikte yatırım aşaması için teşvik belgesi süreçleri başlatılmış olup, Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırımı için 1.022.509.175 TL tutarlı revize teşvik belgesi alınmıştır. Söz konusu belge kapsamında yatırıma başlanması halinde, yatırım teşvik belgesi, izahnamemizde de bahsi geçen söz konusu sanayi parseli üzerinde 58.000 ton/yıl kapasiteye sahip atık kağıttan Kağıt Üretim Tesisi kapsamında kullanılacak olup, ilk etapta 200 personel istihdamı olması öngörülmektedir.
Bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", "Gümrük Vergisi Muafiyeti", "Vergi İndirimi" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" şeklindedir.
Konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062910
BIST
18:053.427
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,3900
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|Önceki Kapanış
|: 18,2950
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18,2633
En Düşük
18,2119
18:0518,2677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1810
|Açılış
|: 18,4200
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|Önceki Kapanış
|: 18,5000
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18,5908
En Düşük
18,2573
18:051.000,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -10,50
|Açılış
|: 1.000,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2386
|18,2572
|% 0,23
|
|Euro
|18,2569
|18,2667
|% -0,99
|
|Sterlin
|20,9668
|21,0719
|% -1,25
|
|Frank
|18,9175
|19,0314
|% -0,61
|
|Riyal
|4,8417
|4,8660
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-18,94
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|-10,29
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.755
|6.826
|-30,00
|
|Yarım
|3.291
|3.337
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.668
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,96
|92,96
|-1,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO