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***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.09.2022 18:41
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirket'in üretim faaliyetlerinde kullanılan ana hammadde olan kağıt, tamamen üretici diğer firmalardan temin edilmekte olup, ana hammaddenin Şirket bünyesinde üretilmesine yönelik olarak orta – uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz kapsamında kağıt fabrikası yatırımı için Konya Ereğli OSB'de 100.000 m² arsa tahsisi yapılmıştı. Kağıt fabrikası yatırımına yönelik olarak ana tedarikçi firmalar ile görüşmeler sürmekle birlikte, henüz yatırıma yönelik somut karar ve gelişme bulunmamaktadır. Bununla birlikte yatırım aşaması için teşvik belgesi süreçleri başlatılmış olup, Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırımı için 1.022.509.175 TL tutarlı revize teşvik belgesi alınmıştır. Söz konusu belge kapsamında yatırıma başlanması halinde, yatırım teşvik belgesi, izahnamemizde de bahsi geçen söz konusu sanayi parseli üzerinde 58.000 ton/yıl kapasiteye sahip atık kağıttan Kağıt Üretim Tesisi kapsamında kullanılacak olup, ilk etapta 200 personel istihdamı olması öngörülmektedir.
Bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", "Gümrük Vergisi Muafiyeti", "Vergi İndirimi" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" şeklindedir.
Konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062910


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