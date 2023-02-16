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***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2023 14:24
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.12.2022 tarihli toplantısında çıkarılmış sermayemizin %400 oranında bedelsiz artırılarak, 262.500.000 TL'ye (İkiYüzAltmışİkiMilyonBeşYüzBin TürkLirası) yükseltilmesine karar vermiş olup, 23.12.2022 tarihinde bu kapsamda SPK'ya başvuruda bulunulmuş ve konu Özel Durum Açıklamalarımız ile kamuya duyurulmuştur. Sermaye artırım süreci SPK onayına tabi olup, ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve yeni çıkarılmış sermayemizin Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilanı sonrası sermaye artırımı sürecinin tamamlanması hedeflenmektedir.
SPK'nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 10. maddesinin 2. fıkrası "Kayıtlı sermaye sisteminde olan ortaklıklar tarafından, sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, ortaklıklar ve/veya bağlı ortaklıklar tarafından, geri alım veya satım işlemi yapılamaz." hükmünü havidir.
Söz konusu Tebliğ hükmü dikkate alınarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.02.2023 tarihinde toplanarak, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle, hissedarlarımız yatırımlarının değerinin korunması ve şirketimiz pay değerinde fiyat istikrarının desteklenmesine yönelik olarak, SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında olası bir pay geri alım konusunun, bahsi geçen sermaye artırım sürecimiz tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114310


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