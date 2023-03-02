***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Recep TAŞYANAR ve Şenferiye TAŞYANAR tarafından halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere 2022 yılı mali performans garantisi kapsamında, halka arz fiyatının belirlenmesine ilişkin Fiyat Tespit Raporunda (FTR) 2022 yılı için 348,3 milyon TL Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) tutarının gerçekleştirileceğine dair taahhüt verilmiştir.Şirketimiz tarafından 01.03.2023 tarihinde açıklanan 31.12.2022 finansal tablolarında FAVÖK tutarı 362,5 milyon TL olarak hesaplanmış olup 2022 yılı için taahhüt edilen 348,3 milyon TL'nin üzerinde gerçekleşme yaşanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119008BIST