***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2022, 14.10.2022, 25.10.2022, 15.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.09.2022, 14.10.2022, 25.10.2022 ve 15.11.2022 tarihli duyurularımız ile ilgili olarak SPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır.Şirketimizin Konya Ereğli OSB'de yer alan 100.000 m2 sanayi arsası üzerinde yapılacak olan "Konya Ereğli Kağıt Fabrikası" yatırımına ilişkin olarak, bina ve makina yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teşvik müracaatının onaylandığını ve tarafımıza 1.897.511.078 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiğini daha önce kamuya açıklamıştık.Konya Ereğli OSB'de yer alan arsamızda depo inşaatı için yapı ruhsatı bugün itibariyle tarafımıza ulaşmış olup, inşaata ilişkin çalışmalarımız başlamıştır ve temeli atılmıştır.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuya duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119672BIST