***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2022, 14.10.2022, 25.10.2022, 15.11.2022, 03.03.2023, 07.03.2023, 12.04.2023, 02.08.2023, 10.08.2023, 05.09.2023, 19.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız aşağıda yer almaktadır. Şirketimizin Konya Ereğli OSB'de yer alan 100.000 m2 sanayi arsası üzerinde yapılacak olan "Konya Ereğli Kağıt Fabrikası" yatırımına ilişkin olarak, fabrikanın ana inşaatına başlamak için yapı ruhsatı tarafımıza ulaşmış olup, inşaata ilişkin çalışmalarımız başlamıştır.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuya duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197108BIST