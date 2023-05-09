***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alımı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 40.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, BARMA, TREBARM00014 05.04.2023 50.000 0,019 15,436 YOKTURB Grubu, BARMA, TREBARM00014 06.04.2023 50.000 0,019 15,024 YOKTURB Grubu, BARMA, TREBARM00014 07.04.2023 30.000 0,011 15,76 YOKTURB Grubu, BARMA, TREBARM00014 10.04.2023 50.000 0,019 16,36 YOKTURB Grubu, BARMA, TREBARM00014 11.04.2023 300.000 0,114 15,93 YOKTURB Grubu, BARMA, TREBARM00014 12.04.2023 50.000 0,019 16 YOKTURB Grubu, BARMA, TREBARM00014 17.04.2023 185.625 0,071 15,54 YOKTURB Grubu, BARMA, TREBARM00014 19.04.2023 48.063 0,018 15,18 YOKTURB Grubu, BARMA, TREBARM00014 20.04.2023 10.797 0,004 15,01 YOKTURB Grubu, BARMA, TREBARM00014 24.04.2023 109.511 0,042 15 YOKTURB Grubu, BARMA, TREBARM00014 03.05.2023 156.421 0,06 11,37 YOKTURB Grubu, BARMA, TREBARM00014 09.05.2023 191.046 0,073 11,51 YOKTUREk AçıklamalarŞirketimizin 05.04.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesindeŞirketimizce 09.05.2023 tarihinde 11,35 – 11,65 TL (ağırlıklı ortalama 11,51 TL) fiyat aralığından toplam 191.046 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 1.231.463 adet olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı 0,469%'dur.Saygılarımızla.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149165BIST