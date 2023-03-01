***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 262.500.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBARM00022 4.000.000 16.000.000,000 400,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBARM00022 NâmaB Grubu, BARMA, TREBARM00014 48.500.000 194.000.000,000 400,00000 B Grubu B Grubu, BARMA, TREBARM00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 52.500.000 210.000.000,000 400,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.03.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 17.446.918Geçmiş Yıl Karları (TL) 192.553.082Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.12.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.02.2023SPK Başvuru Tarihi 23.12.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 23.02.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.03.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.03.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 17.446.918 TL'si Emisyon Primi hesabından, 192.553.082TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 262.500.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 210.000.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 23.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-33895 sayılı yazısı ile onaylandığı Şirketimize bildirilmiş olup, Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 02.03.2023 tarihinde başlanacaktır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi Onaylı.pdfEK: 2 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118251BIST