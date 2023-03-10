***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 262.500.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBARM00022 4.000.000 16.000.000,000 400,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBARM00022 NâmaB Grubu, BARMA, TREBARM00014 48.500.000 194.000.000,000 400,00000 B Grubu B Grubu, BARMA, TREBARM00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 52.500.000 210.000.000,000 400,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.03.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 17.446.918Geçmiş Yıl Karları (TL) 192.553.082Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.12.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.02.2023SPK Başvuru Tarihi 23.12.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 23.02.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.03.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.03.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 09.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan 210.000.000 TL tutarında artış ile 262.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 52.500.000 TL'den 262.500.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.03.2023 tarihinde tescil edilerek 09.03.2023 tarih ve 10786 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi Onaylı.pdfEK: 2 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 3 TTSG_Sermaye Artırımı Tescil ve ilanı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122688BIST