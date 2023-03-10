***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.03.2023 13:07
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 262.500.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBARM00022 4.000.000 16.000.000,000 400,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBARM00022 Nâma
B Grubu, BARMA, TREBARM00014 48.500.000 194.000.000,000 400,00000 B Grubu B Grubu, BARMA, TREBARM00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 52.500.000 210.000.000,000 400,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.03.2023
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 17.446.918
Geçmiş Yıl Karları (TL) 192.553.082
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.12.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.02.2023
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 23.02.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.03.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.03.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 09.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan 210.000.000 TL tutarında artış ile 262.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 52.500.000 TL'den 262.500.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.03.2023 tarihinde tescil edilerek 09.03.2023 tarih ve 10786 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi Onaylı.pdf
EK: 2 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 3 TTSG_Sermaye Artırımı Tescil ve ilanı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122688
BIST