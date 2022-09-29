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***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2022 14:29
***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burcu Daylar Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 02.09.2022 0850 901 0394 yatirimciiliskileri@baremambalaj.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 919224/919235
Bülent İnan Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 02.09.2022 0850 901 0394 yatirimciiliskileri@baremambalaj.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RECEP TAŞYANAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 27.10.1999 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 40 A+B Bağımsız Üye Değil -
SERTAÇ TAŞYANAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 28.12.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Bağımsız Üye Değil -
ŞENFERİYE TAŞYANAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.03.1999 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Hayır 40 A+B Bağımsız Üye Değil -
SERAP TAŞYANAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.12.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
AHMET TÜMER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 20.11.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
CEMAL GÜREŞÇİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 20.11.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güreşçi Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.-Şirket Ortağı/Müdür Evet Bağımsız Üye - Hayır Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065885


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Yarım 3.206 3.263 -52,00  
Çeyrek 1.608 1.632 -25,00  
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Gümüş Gr. 11,02 11,04 -0,21  
B. Petrol 86,99 86,99 -1,06  
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