***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 20000000 TRY 7,62 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde İmtiyaz ve Oy Hakkı İmtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 242500000 TRY 92,38 Bulunmamaktadır. İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172929BIST