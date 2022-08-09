***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
09.08.2022 17:08
***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [BARMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Barem Ambalaj payları, 10/08/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Orman Kağıt Basım ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 52.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BAREM AMBALAJ XUTUM 10/08/2022
BAREM AMBALAJ XTUMY 10/08/2022
BAREM AMBALAJ XYLDZ 10/08/2022
BAREM AMBALAJ XHARZ 10/08/2022
BAREM AMBALAJ XKTUM 10/08/2022
BAREM AMBALAJ XUSIN 10/08/2022
BAREM AMBALAJ XKAGT 10/08/2022
BAREM AMBALAJ XSIZM 10/08/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053501
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0099
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0563
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.032,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.032,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.281.135
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.525
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.203.551
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.740.824
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.266.780
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.866.507.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.224.010
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.561.833
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9353
|17,9397
|% -0,06
|
|Euro
|18,3374
|18,3545
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,6125
|21,7209
|% 0,10
|
|Frank
|18,7514
|18,8644
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7562
|4,7800
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|4,04
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.920
|6.985
|-2,00
|
|Yarım
|3.372
|3.415
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,47
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,45
|97,45
|0,80
|