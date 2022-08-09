***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BARMA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBarem Ambalaj payları, 10/08/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Orman Kağıt Basım ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 52.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBAREM AMBALAJ XUTUM 10/08/2022BAREM AMBALAJ XTUMY 10/08/2022BAREM AMBALAJ XYLDZ 10/08/2022BAREM AMBALAJ XHARZ 10/08/2022BAREM AMBALAJ XKTUM 10/08/2022BAREM AMBALAJ XUSIN 10/08/2022BAREM AMBALAJ XKAGT 10/08/2022BAREM AMBALAJ XSIZM 10/08/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053501BIST