***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
01.08.2022 18:01
***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
İlgili Şirketler [BARMA]
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Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bild Halka Arz Fiyatı (TL)
36
Aracı Kuruluş
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
378.000.000
Açıklamalar
Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 10.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 36 TL fiyattan 03-04/08/2022 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, BARMA.HE (ikincil piyasada işlem kodu BARMA.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
BARMA.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 378.000.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050471
BIST
17:552.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 63,33
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
17:5517,9214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:5518,4281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1072
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:551.020,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.020,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ASUZU
|291,50
|416.970.378
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|24.668.698
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.024.943
|% 9,97
|
|GESAN
|60,75
|237.212.868
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|139.343.412
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.746.205
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.483.363
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.090.735
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,40
|3.328.066.883
|% 1,98
|
|SISE
|23,00
|3.130.916.145
|% 5,41
|
|SASA
|46,32
|1.946.853.775
|% 4,14
|
|EKGYO
|3,13
|1.204.807.014
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,85
|1.167.559.432
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,13
|1.204.807.014
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,85
|1.167.559.432
|% 2,11
|
|ODAS
|3,91
|767.026.074
|% 4,83
|
|SKBNK
|1,69
|299.979.161
|% -1,17
|
|SISE
|23,00
|3.130.916.145
|% 5,41
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9174
|17,9214
|% 0,05
|
|Euro
|18,4027
|18,4281
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,9748
|22,0850
|% 1,05
|
|Frank
|18,8211
|18,9345
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7617
|4,7856
|% 0,14
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-1,27
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,62
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.806
|6.867
|33,00
|
|Yarım
|3.316
|3.357
|16,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,85
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
-
17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem