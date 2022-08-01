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***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

01.08.2022 18:01
***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı


***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )

İlgili Şirketler [BARMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bild Halka Arz Fiyatı (TL)
36
Aracı Kuruluş
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
378.000.000
Açıklamalar

     Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 10.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 36 TL fiyattan 03-04/08/2022 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, BARMA.HE (ikincil piyasada işlem kodu BARMA.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
BARMA.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 378.000.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050471


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Cumhuriyet 6.774 6.877 27,00  
Tam 6.806 6.867 33,00  
Yarım 3.316 3.357 16,00  
Çeyrek 1.663 1.678 8,00  
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