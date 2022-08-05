***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
05.08.2022 18:05
***BARMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BARMA]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
10.500.000
Baz Fiyat (TL)
36
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/08/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
03-04/08/2022
Açıklamalar
Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 10.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 52.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 10/08/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 36,00 TL/pay baz fiyat, "BARMA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052471
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0527
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1377
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.025,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,01
|Açılış
|: 1.025,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.769
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.216.152
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9496
|17,9593
|% 0,28
|
|Euro
|18,2249
|18,2456
|% -0,70
|
|Sterlin
|21,5814
|21,6897
|% -0,63
|
|Frank
|18,5549
|18,6667
|% -0,68
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-16,36
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-6,10
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.871
|6.944
|-46,00
|
|Yarım
|3.348
|3.395
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|2,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE