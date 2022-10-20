***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2022 11:27
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BARMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073042
BIST
11:353.909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 28,60
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
11:3518,5985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
11:3518,2111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
11:35973,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,55
|Açılış
|: 973,93
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler11:35
|PENTA
|644,10
|13.464.071
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|38.942.013
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|178.540.279
|% 9,95
|
|INVEO
|22,82
|147.981.030
|% 9,92
|
|CRFSA
|56,55
|140.247.219
|% 9,70
|
|ISSEN
|43,60
|34.765.966
|% -7,47
|
|RNPOL
|17,30
|15.321.061
|% -3,57
|
|EGEPO
|12,45
|8.569.938
|% -3,34
|
|ELITE
|31,54
|14.364.866
|% -3,25
|
|BARMA
|78,60
|143.707.702
|% -2,84
|
|GESAN
|158,30
|434.019.152
|% 5,82
|
|CONSE
|8,19
|256.545.772
|% 8,76
|
|ERCB
|58,00
|178.540.279
|% 9,95
|
|BARMA
|78,60
|143.707.702
|% -2,84
|
|KRPLS
|8,90
|98.920.911
|% 3,37
|
|CONSE
|8,19
|256.545.772
|% 8,76
|
|SEGYO
|1,72
|47.116.938
|% 6,17
|
|MOBTL
|3,25
|63.336.499
|% -0,91
|
|HUNER
|6,62
|84.662.577
|% -0,30
|
|KRPLS
|8,90
|98.920.911
|% 3,37
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5948
|18,5985
|% 0,01
|
|Euro
|18,2015
|18,2111
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,7507
|20,8548
|% -0,05
|
|Frank
|18,4166
|18,5275
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,16
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|0,89
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,30
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.641
|6.724
|11,00
|
|Yarım
|3.236
|3.288
|6,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,05
|0,01
|
|B. Petrol
|93,37
|93,37
|0,96
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50TIRE
Yüzde 6.17 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 490, 341 adet işlem
-
11:49MANAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 463, 805 adet işlem
-
11:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 33 artarak (% 0.57 ) 4, 283
-
11:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi HALKB, VAKBN, EKGYO
-
11:48XU100
Endeks 3, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 31, 046.00 milyon TL de