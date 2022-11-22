***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 10:05
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081536
BIST
10:034.619
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 49,04
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.620
En Düşük
4.567
10:0318,6270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6504
En Düşük
18,5797
10:0319,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0359
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
10:031.044,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,25
|Açılış
|: 1.044,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler10:03
|CMENT
|66,00
|1.856.640
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|10.901.015
|% 9,99
|
|MZHLD
|186,30
|6.206.212
|% 9,98
|
|TDGYO
|10,29
|1.591.060
|% 9,94
|
|BRKSN
|19,79
|488.416
|% 9,58
|
|SILVR
|17,34
|1.683.558
|% -9,97
|
|COSMO
|91,50
|3.312.910
|% -3,79
|
|HEKTS
|36,00
|530.510.035
|% -3,74
|
|OYYAT
|36,62
|694.422
|% -3,38
|
|IEYHO
|2,30
|2.937.659
|% -2,95
|
|SASA
|132,00
|816.206.762
|% -2,87
|
|HEKTS
|36,00
|530.510.035
|% -3,74
|
|TUPRS
|447,20
|263.951.250
|% 3,33
|
|THYAO
|107,60
|239.376.516
|% 0,65
|
|EREGL
|38,20
|235.721.399
|% 1,33
|
|IHGZT
|1,03
|77.259.853
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,83
|64.738.858
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,79
|108.002.733
|% 0,17
|
|SKBNK
|2,48
|38.847.193
|% 1,22
|
|HEKTS
|36,00
|530.510.035
|% -3,74
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6233
|18,6270
|% 0,03
|
|Euro
|19,0986
|19,1103
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,0037
|22,1141
|% 0,28
|
|Frank
|19,4047
|19,5216
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9480
|4,9728
|% 0,18
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,61
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.979
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.395
|3.459
|2,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,63
|0,15
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|-0,04
|