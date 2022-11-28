***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 11:02
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082511
BIST
15:194.960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 85,66
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:1918,6366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
15:1919,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1066
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
15:191.053,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.053,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:17
|SUNTK
|56,10
|380.892.627
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|42.089.551
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|111.317.113
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.773.296
|% 10,00
|
|PRKME
|17,18
|27.899.399
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|VKING
|12,60
|186.441
|% -6,67
|
|OZRDN
|16,89
|48.751.726
|% -6,63
|
|AYDEM
|22,60
|381.910.650
|% -6,53
|
|THYAO
|116,50
|7.555.189.147
|% 2,37
|
|PETKM
|18,16
|3.984.875.136
|% 4,67
|
|EREGL
|42,34
|3.650.888.480
|% 1,10
|
|ASELS
|48,82
|3.332.368.330
|% 1,29
|
|KOZAL
|338,60
|2.947.487.316
|% -0,91
|
|SKBNK
|2,81
|1.060.717.351
|% 6,04
|
|EKGYO
|6,86
|2.030.507.293
|% -0,72
|
|ISCTR
|10,58
|2.816.024.347
|% 3,22
|
|YKBNK
|11,96
|2.645.917.950
|% 4,45
|
|PETKM
|18,16
|3.984.875.136
|% 4,67
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6278
|18,6344
|% 0,00
|
|Euro
|19,5020
|19,5071
|% 0,52
|
|Sterlin
|22,4468
|22,5594
|% -0,12
|
|Frank
|19,6748
|19,7933
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% -0,03
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|1,35
|
|Cumhuriyet
|7.015
|7.121
|6,00
|
|Tam
|7.038
|7.095
|-14,00
|
|Yarım
|3.413
|3.469
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.734
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,45
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,12
|81,12
|-2,59
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32YESIL
Yüzde 9.07 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 623, 011 adet işlem
-
15:31TSPOR
Yüzde 4.96 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 790, 581 adet işlem
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15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 72 artarak (% 1.95 ) 5, 368
-
15:30XU100
Endeks 4, 963 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 79, 856.00 milyon TL de
-
15:30SONME
Yüzde 6.53 oranında artışla 48.28 lira fiyatla işlem gören hissede 769, 766 adet işlem