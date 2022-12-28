***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 15:47
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BARMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090643
BIST
15:435.370
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -64,43
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
15:4318,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0501
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
15:4319,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0528
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
15:431.086,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.086,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:40
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.154.692
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|519.463.075
|% 9,95
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|KOZAL
|596,70
|4.635.948.293
|% -9,99
|
|PLTUR
|17,36
|18.105.352
|% -9,96
|
|YESIL
|5,16
|52.035.394
|% -9,95
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,20
|125.618.143
|% -9,79
|
|KOZAL
|596,70
|4.635.948.293
|% -9,99
|
|ENKAI
|32,50
|4.309.353.571
|% 6,35
|
|THYAO
|139,90
|4.212.284.858
|% -2,24
|
|KRDMD
|17,96
|3.513.469.765
|% 1,13
|
|ASELS
|58,25
|3.323.392.286
|% 0,52
|
|EKGYO
|8,14
|1.865.928.388
|% -2,05
|
|KRDMD
|17,96
|3.513.469.765
|% 1,13
|
|YKBNK
|11,70
|1.882.201.899
|% -0,93
|
|ISCTR
|12,83
|1.898.315.623
|% -1,23
|
|SKBNK
|3,00
|439.090.533
|% -2,60
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7154
|18,7203
|% 0,26
|
|Euro
|19,9458
|19,9566
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,5434
|22,6564
|% 0,70
|
|Frank
|20,1107
|20,2319
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9632
|4,9881
|% 0,23
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-6,79
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|7.295
|7.405
|5,00
|
|Tam
|7.332
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.551
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|-0,17
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55AVOD
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 237, 785 adet işlem
-
15:54UMPAS
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 244 adet işlem
-
15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 85 kaybederek (% -1.07 ) 5, 814
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15:53XU100
Endeks 5, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 06 altında . İşlem hacmi 71, 409.00 milyon TL de
-
15:53BNTAS
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 333, 037 adet işlem