***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:55
***BARMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BARMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BARMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093714
BIST
10:475.428
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -95,58
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.422
10:4718,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:4719,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0769
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:471.116,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.116,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:47
|EYGYO
|25,18
|131.762.634
|% 9,96
|
|BFREN
|5.732,40
|96.241.324
|% 9,59
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DOGUB
|10,85
|22.332.564
|% 8,50
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|ATLAS
|3,24
|3.135.083
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.110.421
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.990.826
|% -9,87
|
|HURGZ
|5,20
|4.706.640
|% -9,57
|
|EREGL
|43,50
|3.552.123.079
|% 1,35
|
|THYAO
|145,00
|3.094.957.704
|% 0,35
|
|ASELS
|64,35
|1.685.388.087
|% -1,23
|
|KRDMD
|19,33
|1.579.078.486
|% -2,32
|
|EKGYO
|9,32
|1.386.090.754
|% -1,06
|
|EKGYO
|9,32
|1.386.090.754
|% -1,06
|
|EREGL
|43,50
|3.552.123.079
|% 1,35
|
|KRDMD
|19,33
|1.579.078.486
|% -2,32
|
|YKBNK
|11,60
|594.063.063
|% -0,34
|
|PETKM
|19,65
|843.581.374
|% -1,75
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7510
|18,7590
|% 0,09
|
|Euro
|19,9463
|19,9689
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,4609
|22,5736
|% -0,32
|
|Frank
|20,0951
|20,2162
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9736
|4,9986
|% 0,09
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,54
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.556
|7.621
|-5,00
|
|Yarım
|3.659
|3.725
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.863
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|0,82
|