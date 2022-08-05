***BARMA* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
05.08.2022 12:56
***BARMA******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
BARMA paylarının halka arzında %5'ten fazla pay alan yatırımcı yoktur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052266
BIST
13:282.722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,50
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
13:2817,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0526
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
13:2818,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
13:281.031,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,24
|Açılış
|: 1.031,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler13:28
|OBASE
|13,97
|4.898.022
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.629.734
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|66.921.354
|% 9,95
|
|MEPET
|3,43
|17.685.146
|% 9,94
|
|RODRG
|23,32
|5.353.848
|% 9,69
|
|ASUZU
|297,00
|88.469.820
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|11.488.639
|% -9,84
|
|KZBGY
|43,20
|18.830.031
|% -7,26
|
|AKSUE
|32,54
|15.144.366
|% -5,79
|
|KRPLS
|7,83
|661.205.228
|% -5,21
|
|THYAO
|55,65
|1.904.683.056
|% 0,63
|
|SISE
|23,60
|884.281.267
|% -0,67
|
|ASELS
|23,60
|748.736.128
|% 0,94
|
|SASA
|49,48
|696.774.166
|% -1,14
|
|KRDMD
|10,95
|682.685.286
|% -3,01
|
|SKBNK
|2,16
|459.897.683
|% 7,46
|
|TSKB
|3,16
|565.832.044
|% 1,61
|
|DOHOL
|4,12
|646.284.969
|% 3,00
|
|ODAS
|4,30
|658.124.665
|% 4,37
|
|ZOREN
|2,43
|296.550.346
|% 2,97
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9545
|17,9621
|% 0,29
|
|Euro
|18,3776
|18,3922
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,7169
|21,8258
|% -0,01
|
|Frank
|18,7477
|18,8606
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,25
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-5,64
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|3,00
|
|Tam
|6.902
|6.952
|-38,00
|
|Yarım
|3.363
|3.399
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,07
|94,07
|-0,05
|