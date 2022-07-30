***BARMA* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***BARMA******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BARMA]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBarem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ilişkin hazırlanan Hukukçu Raporu'nun 2. bölümü, Hukukçu Sorumluluk Beyanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı ekte yer almakta olup, aynı zamanda Şirket'in https://baremambalaj.com/yatirimci-iliskileri.aspx sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050067BIST