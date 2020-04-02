***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.04.2020 14:13
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2020
Tescil Tarihi
30.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.03.2020 / 10048
Açıklamalar
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834204
BIST
16:1488.199
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -886,37
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
16:146,6614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0410
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7126
En Düşük
6,6438
16:147,2818
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0762
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2642
16:14344,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,72
|Açılış
|: 344,88
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|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,92
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|YAPRK
|7,43
|3.409.533
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|7.038.439
|% 9,89
|
|UZERB
|2,49
|69.199
|% 9,69
|
|PINSU
|2,80
|14.559.568
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.648.036
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|792.736
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.904.204
|% -9,90
|
|LUKSK
|6,31
|1.693.911
|% -9,86
|
|PETKM
|3,45
|1.993.219.161
|% 3,60
|
|GARAN
|7,59
|448.817.878
|% -3,19
|
|SASA
|7,36
|420.752.259
|% -6,84
|
|GSRAY
|2,23
|377.241.970
|% -8,61
|
|ECILC
|4,36
|332.384.124
|% -2,68
|
|PETKM
|3,45
|1.993.219.161
|% 3,60
|
|GSRAY
|2,23
|377.241.970
|% -8,61
|
|IHLGM
|1,00
|121.220.437
|% -6,54
|
|YKBNK
|1,84
|179.054.966
|% -1,60
|
|ADESE
|1,08
|104.829.621
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2496
|8,2909
|% -0,20
|
|Frank
|6,8559
|6,8972
|% -0,85
|
|Riyal
|1,7703
|1,7792
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.603
|11,17
|
|Altın Gr.
|343
|344
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,44
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,08
|0,06
|
|B. Petrol
|27,01
|27,01
|2,27
|
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