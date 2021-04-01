***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2021 14:18
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2021
Tescil Tarihi
01.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2021 / 10300
Açıklamalar
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922570
BIST
14:461.421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 28,89
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.421
En Düşük
1.399
14:468,1672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0727
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:469,6333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0353
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:46449,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,62
|Açılış
|: 449,70
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:46
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.561.704
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.603.467
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.939.064
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.022.555
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|54,70
|2.907.297
|% -6,42
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,94
|2.362.941.890
|% 3,74
|
|SASA
|46,50
|701.305.820
|% 3,06
|
|FROTO
|205,50
|699.341.855
|% 6,31
|
|BJKAS
|8,92
|605.389.498
|% 7,08
|
|KOZAL
|119,50
|588.943.790
|% 0,42
|
|GARAN
|6,94
|2.362.941.890
|% 3,74
|
|SKBNK
|1,22
|145.934.583
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|224.878.593
|% 0,00
|
|TSKB
|1,38
|130.753.618
|% 2,22
|
|PETKM
|5,99
|464.792.356
|% 4,17
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1607
|8,1672
|% -0,88
|
|Euro
|9,6067
|9,6333
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,2132
|11,2694
|% -0,97
|
|Frank
|8,5876
|8,6393
|% -1,22
|
|Riyal
|2,1695
|2,1804
|% -0,95
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|6,85
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|2.976
|3.021
|-4,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-1,74
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-0,85
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|0,20
|