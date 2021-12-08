***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.12.2021 15:17
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.12.2021 tarih, E-18454353-100.06-5120 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981950
BIST
17:262.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 27,07
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:2613,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,2409
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:2615,5499
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,3328
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:26789,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 15,33
|Açılış
|: 789,71
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,18
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:26
|BAGFS
|13,97
|11.456.724
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.357.071
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.674
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.308.543
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.405.526
|% -9,97
|
|THYAO
|20,56
|4.692.399.780
|% 7,08
|
|SISE
|14,94
|4.360.365.141
|% 1,84
|
|GARAN
|11,99
|4.167.324.262
|% 1,35
|
|ASELS
|24,06
|2.396.194.409
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,76
|2.247.868.635
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,54
|1.866.841.497
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.452.828.427
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|4.167.324.262
|% 1,35
|
|TSKB
|1,64
|558.727.333
|% 1,23
|
|SISE
|14,94
|4.360.365.141
|% 1,84
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7291
|13,7310
|% 1,79
|
|Euro
|15,5144
|15,5499
|% 2,19
|
|Sterlin
|18,1456
|18,2366
|% 1,88
|
|Frank
|14,8740
|14,9636
|% 2,38
|
|Riyal
|3,6627
|3,6811
|% 2,18
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-5,40
|
|Altın Gr.
|790
|790
|15,33
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,13
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-0,38
|
Seans Raporu
17:26
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-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, SASA
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 03 artarak (% 1.42 ) 1, 782
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PCILT, MZHLD, NIBAS, DOBUR, ETYAT, BAGFS, RALYH, HEKTS, ISBIR, ATATP
-
17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, KZBGY, EGEPO, SELVA, CRDFA, TUREX, GESAN, MMCAS, QNBFL, PEKGY
-
17:40
CMBTN, HEKTS, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında