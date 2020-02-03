***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2020 16:17
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında 18 Aralık 2019 tarihinde başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle anlaşmayla sonuçlanmıştır.
01.01.2020 – 31.12.2021 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca
- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2020 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2019 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %12,84 oranında,
- Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2021 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2020 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816706
BIST
17:06119.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 273,04
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
17:065,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,9820
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|Önceki Kapanış
|: 5,9750
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5,9862
En Düşük
5,9764
17:066,6203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0181
|Açılış
|: 6,6130
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|Önceki Kapanış
|: 6,6210
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6,6407
En Düşük
6,6186
17:06303,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,45
|Açılış
|: 303,79
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.516.863
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.598.454
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|16.799.461
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.684.797
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,86
|1.427.991.723
|% 1,32
|
|SISE
|5,62
|1.011.995.403
|% 1,08
|
|ODAS
|2,20
|552.896.074
|% 3,77
|
|TRKCM
|4,18
|481.159.126
|% 3,72
|
|PETKM
|4,09
|462.276.590
|% 1,49
|
|ODAS
|2,20
|552.896.074
|% 3,77
|
|SISE
|5,62
|1.011.995.403
|% 1,08
|
|TSPOR
|3,07
|394.389.194
|% 12,87
|
|ALBRK
|1,71
|196.275.271
|% 1,18
|
|PETKM
|4,09
|462.276.590
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7889
|7,8280
|% -1,15
|
|Frank
|6,1828
|6,2200
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5907
|1,5987
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.579
|-8,35
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.039
|-12,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|-10,60
|
|Yarım
|967
|992
|-5,12
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
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|B. Petrol
|55,95
|55,95
|-0,67
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Seans Raporu
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