***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2021 10:47
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2021 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, üyesi bulunduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakarelerinin ilk toplantısı 22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985960
BIST
17:401.877
En Yüksek
|Değişim
|: 3,95%
|| 71,35
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.879
En Düşük
1.809
17:4011,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 4,89%
|| 0,5521
|Açılış
|: 12,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1972
En Düşük
11,1232
17:4013,3804
En Yüksek
|Değişim
|: 4,27%
|| 0,5478
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3855
En Düşük
12,4991
17:40676,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 19,64
|Açılış
|: 676,28
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
708,36
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EDATA
|16,39
|6.340.092
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,06
|12.206.952
|% 9,98
|
|RAYSG
|13,55
|2.313.089
|% 9,98
|
|SOKM
|13,02
|143.544.778
|% 9,97
|
|TACTR
|33,32
|1.459.949
|% 9,97
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|RODRG
|19,00
|6.880.938
|% -9,95
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|NUGYO
|6,56
|65.730.996
|% -9,89
|
|LIDFA
|4,11
|15.291.229
|% -9,87
|
|SISE
|13,66
|2.434.854.723
|% 5,97
|
|EREGL
|28,02
|2.302.366.776
|% 6,22
|
|THYAO
|20,66
|1.704.706.075
|% 7,55
|
|SASA
|47,58
|1.545.792.937
|% 9,94
|
|GARAN
|11,71
|1.534.912.769
|% -0,26
|
|YKBNK
|3,54
|666.722.330
|% -1,12
|
|SISE
|13,66
|2.434.854.723
|% 5,97
|
|KRDMD
|9,29
|1.446.586.978
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,20
|302.746.260
|% 3,77
|
|DOHOL
|2,80
|376.982.108
|% 2,94
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6138
|11,8311
|% 4,80
|
|Euro
|13,1948
|13,3765
|% 4,24
|
|Sterlin
|15,5513
|15,6293
|% 2,96
|
|Frank
|12,6095
|12,6855
|% 2,93
|
|Riyal
|3,0886
|3,1041
|% 3,04
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-3,28
|
|Altın Gr.
|679
|679
|22,45
|
|Cumhuriyet
|4.663
|4.734
|287,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|258,13
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|124,87
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|62,43
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,62
|8,65
|0,33
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
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