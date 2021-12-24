***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2021 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, üyesi bulunduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakarelerinin ilk toplantısı 22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985960BIST