***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.08.2022 13:43
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Seçim Yapınız Seçim Yapınız 431559120 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054979
BIST
15:272.891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 22,30
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.894
En Düşük
2.858
15:2717,9627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0247
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
15:2718,4658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0668
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4584
15:271.033,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.033,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler15:27
|TKNSA
|9,57
|240.020.363
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|123.815.873
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.217.634
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|54.372.296
|% 9,96
|
|PAMEL
|170,90
|17.931.197
|% -8,71
|
|KZBGY
|28,80
|50.628.443
|% -8,28
|
|AKENR
|2,02
|97.955.527
|% -7,76
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,75
|54.902.425
|% -5,91
|
|THYAO
|62,95
|4.342.784.795
|% 2,52
|
|AKBNK
|10,32
|1.436.486.296
|% 2,48
|
|YKBNK
|5,71
|1.250.109.974
|% 1,60
|
|SAHOL
|24,08
|1.232.394.208
|% -0,25
|
|SISE
|24,34
|1.138.967.779
|% 0,41
|
|YKBNK
|5,71
|1.250.109.974
|% 1,60
|
|ODAS
|4,05
|857.504.944
|% 3,05
|
|EKGYO
|3,66
|701.846.672
|% 0,27
|
|VAKBN
|4,63
|742.545.376
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,48
|712.150.421
|% 0,22
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9532
|17,9627
|% 0,14
|
|Euro
|18,4588
|18,4658
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,7305
|21,8395
|% -0,48
|
|Frank
|18,9913
|19,1057
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7689
|4,7928
|% 0,11
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|1,71
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|0,36
|
|Cumhuriyet
|6.893
|6.997
|-27,00
|
|Tam
|6.926
|6.977
|-15,00
|
|Yarım
|3.375
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,44
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,04
|
|B. Petrol
|98,19
|98,19
|-1,41
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42RAYSG
Yüzde 4.20 oranında artışla 12.40 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 625 adet işlem
-
15:41KLSYN
Yüzde 8.77 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 249, 690 adet işlem
-
15:40MEPET
Yüzde 6.69 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 985, 588 adet işlem
-
15:39ALBRK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 900, 528 adet işlem
-
15:38XU100
Endeks 2, 892 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 29, 969.00 milyon TL de