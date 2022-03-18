***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
18.03.2022 13:43
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile Bilgilendirme Politikası'nın Şirket uygulamaları ile uyumlu olmasını teminen ekteki şekilde güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayınlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011351
BIST
13:592.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,51
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:5914,8106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1088
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8183
En Düşük
14,6600
13:5916,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0367
|Açılış
|: 16,3250
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|Önceki Kapanış
|: 16,2800
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16,4202
En Düşük
16,2818
13:59921,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,21
|Açılış
|: 921,41
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,66
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:57
|PENTA
|381,10
|42.172.731
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|223,90
|32.239.226
|% 8,53
|
|AKFGY
|2,72
|141.162.035
|% 7,51
|
|CRDFA
|2,12
|14.083.581
|% 7,07
|
|PKENT
|354,00
|24.564.896
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,90
|26.848.943
|% -9,09
|
|ORCAY
|19,68
|121.570.928
|% -5,38
|
|MAALT
|236,80
|11.401.359
|% -4,32
|
|GARFA
|12,53
|2.563.081
|% -3,76
|
|THYAO
|28,04
|1.673.413.463
|% 0,65
|
|EREGL
|35,96
|1.079.532.600
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,87
|998.623.563
|% -0,80
|
|PETKM
|8,56
|745.650.913
|% 1,18
|
|SASA
|54,00
|619.012.996
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,56
|446.177.002
|% 2,89
|
|KARSN
|4,42
|466.580.742
|% 6,00
|
|PETKM
|8,56
|745.650.913
|% 1,18
|
|VAKBN
|3,47
|251.128.818
|% 1,46
|
|HALKB
|4,71
|314.472.686
|% 3,06
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8094
|14,8158
|% 0,78
|
|Euro
|16,3472
|16,3647
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,3752
|19,4724
|% 0,64
|
|Frank
|15,7623
|15,8572
|% 0,99
|
|Riyal
|3,9333
|3,9530
|% 0,80
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,61
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,72
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,02
|