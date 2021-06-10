***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAssystem ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Teknik Değerlendirme Raporu Sorumluluk BeyanıRapor Tarihi25.05.2021AçıklamalarBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Teknik Değerleme Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941750BIST