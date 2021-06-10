***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
10.06.2021 15:40
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Başkent Doğalgaz GYO A.Ş Esas Sözleşme
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 27/05/2021 27/05/2021 10336
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941743
BIST
16:171.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,71
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:178,5081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0818
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
16:1710,3539
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1131
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:17516,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -5,01
|Açılış
|: 516,63
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:17
|EMKEL
|2,09
|5.834.662
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.882.547
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|429.770.917
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.697.990
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.569.345
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.440.889
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.199.218
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.358.504
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|25.490.210
|% -9,95
|
|KOZAL
|129,10
|1.898.949.322
|% 2,87
|
|GARAN
|8,47
|1.196.689.110
|% 1,32
|
|THYAO
|14,50
|905.159.744
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,14
|540.911.831
|% 4,90
|
|KOZAA
|16,46
|473.936.171
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,14
|540.911.831
|% 4,90
|
|YKBNK
|2,30
|428.559.464
|% 1,32
|
|GARAN
|8,47
|1.196.689.110
|% 1,32
|
|IHLAS
|0,63
|59.369.841
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,26
|114.599.236
|% 1,61
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5049
|8,5081
|% -0,95
|
|Euro
|10,3486
|10,3539
|% -1,08
|
|Sterlin
|11,9678
|12,0278
|% -0,99
|
|Frank
|9,4253
|9,4821
|% -1,31
|
|Riyal
|2,2575
|2,2689
|% -1,14
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|2,95
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|3.412
|3.464
|-43,00
|
|Tam
|3.398
|3.486
|-39,04
|
|Yarım
|1.642
|1.686
|-18,89
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,64
|72,64
|0,42
|