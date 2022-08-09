***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
09.08.2022 18:10
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2022-30.06.2022 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053524
BIST
17:592.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,87
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0622
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.033,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.033,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IHAAS
|44,68
|24.009.122
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|47.435.041
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|46.235.024
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|64.644.280
|% 9,95
|
|KLRHO
|21,64
|18.063.641
|% 9,90
|
|KZBGY
|36,14
|41.503.191
|% -9,51
|
|BMSCH
|14,04
|48.500.764
|% -6,40
|
|KTSKR
|38,64
|74.390.611
|% -5,25
|
|YEOTK
|22,44
|65.496.714
|% -4,51
|
|BMSTL
|19,81
|32.599.769
|% -4,30
|
|MOBTL
|2,01
|546.843.423
|% 6,91
|
|OYAKC
|13,34
|343.838.740
|% 1,44
|
|KONKA
|23,84
|305.188.457
|% 3,03
|
|GESAN
|70,75
|295.941.943
|% 1,51
|
|TRILC
|10,13
|171.715.448
|% 2,22
|
|MOBTL
|2,01
|546.843.423
|% 6,91
|
|PSGYO
|3,63
|135.930.536
|% -0,82
|
|HUNER
|3,29
|97.238.829
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,15
|31.463.824
|% -0,86
|
|OYAKC
|13,34
|343.838.740
|% 1,44
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9297
|17,9491
|% 0,00
|
|Euro
|18,3331
|18,3487
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,6227
|21,7312
|% 0,15
|
|Frank
|18,7628
|18,8759
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7561
|4,7800
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,96
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|4,71
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.938
|6.994
|7,00
|
|Yarım
|3.381
|3.419
|3,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,44
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,08
|
|B. Petrol
|97,92
|97,92
|1,27
|