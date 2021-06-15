***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.408.918.384 2.205.468.744Satışların Maliyeti16 -1.952.637.139 -1.858.806.571TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)456.281.245 346.662.173BRÜT KAR (ZARAR)456.281.245 346.662.173Genel Yönetim Giderleri17 -12.460.066 -9.781.094Pazarlama Giderleri17 -1.592.765 -1.901.521Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 15.698.813 17.433.669Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -70.051.877 -32.760.437ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)387.875.350 319.652.790Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 77.721.638 56.733.700FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)465.596.988 376.386.490Finansman Gelirleri20 4.048.077 3.898.635Finansman Giderleri20 -59.588.673 -36.807.722SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)410.056.392 343.477.403SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)410.056.392 343.477.403DÖNEM KARI (ZARARI)410.056.392 343.477.403Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları410.056.392 343.477.403Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI331.954.356 166.777.710Dönem Karı (Zararı)410.056.392 343.477.403Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)410.056.392 343.477.403Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler68.376.009 156.060.455Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47.352.391 49.021.322Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.012.504 1.461.117Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.594.258 1.839.097Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-418.246 -377.980Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.657.083 8.215.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler822.331 1.605.314Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler834.752 6.610.566Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-51.651.238 -43.490.075Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-83.704.984 -62.658.114Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32.053.746 19.168.039Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler27.534.927 17.639.683Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -57.713Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -57.713Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler45.495.350 123.270.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-143.916.290 -330.966.739Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.578.638 -20.918.334İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-40.578.638 -20.918.334Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.111.430 834.682Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.600.834 -223.725.143İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.600.834 -223.725.143Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-166.371.266 -174.091.079İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.321.350 86.933.135Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)600.859 11.861.097Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)43.720.491 75.072.038Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları334.516.111 168.571.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-224.789 -74.595Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-2.336.966 -1.718.814YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI19.622.644 223.594.438Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.129.533Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.129.533Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-48.703.249 -24.842.611Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-269.991 -19.741Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-48.433.258 -24.822.870Alınan Faiz76.487.133 58.149.595Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-8.161.240 189.157.921FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-250.255.568 -173.350.819Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.219.345 3.056.899Kredilerden Nakit Girişleri3.215.704 3.165.759Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri3.641 -108.860Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.016.987 -3.274.851Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.016.987 -3.274.851İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-23.586.371 45.265.715Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.244.478 -2.702.741Ödenen Temettüler-226.642.743 -219.030.413Ödenen Faiz-32.411 -564.063Alınan Faiz4.048.077 3.898.635YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.321.432 217.021.329NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.321.432 217.021.329DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ949.088.460 527.040.475DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.050.409.892 744.061.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.057.127.671 954.571.734Finansal Yatırımlar22 1.660.528.431 1.651.948.945Ticari Alacaklar4 552.096.173 506.221.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 552.096.173 506.221.589Diğer Alacaklar5 ve 26 7.464.262 4.877.464İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 6.851.404 4.546.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 612.858 331.413Stoklar7 13.720.399 14.831.829Peşin Ödenmiş Giderler8 1.590.109 2.387.258İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.590.109 2.387.258Diğer Dönen Varlıklar42.550 128.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar42.550 128.662ARA TOPLAM3.292.569.595 3.134.967.481TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.292.569.595 3.134.967.481DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 206.539 205.582İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 206.539 205.582Maddi Duran Varlıklar9 24.966.159 26.532.615Arazi ve Arsalar9 10.815.105 10.703.545Taşıtlar9 2.838 3.159Mobilya ve Demirbaşlar9 3.548.099 3.817.941Özel Maliyetler9 10.600.117 12.007.970Kullanım Hakkı Varlıkları11 155.406.561 164.025.114Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 2.472.779.691 2.461.243.824İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar10 2.466.530.719 2.454.746.754Diğer Haklar10 6.248.513 6.383.118Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 459 113.952TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.653.358.950 2.652.007.135TOPLAM VARLIKLAR5.945.928.545 5.786.974.616KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 1.057.551 858.835İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23 1.057.551 858.835Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.23 ve 26 272.812.624 238.711.531İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 ve 26 47.606.854 43.200.180Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 ve 26 47.606.854 43.200.180İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 225.205.770 195.511.351Banka Kredileri23 225.205.770 195.511.351Diğer Finansal Yükümlülükler23 196.550 192.909Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler23 196.550 192.909Ticari Borçlar4 ve 26 808.442.988 790.842.154İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 24.933.140 70.429.836İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 783.509.848 720.412.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 6.053.040 6.231.755Diğer Borçlar5 ve 26 10.770.409 32.038.688İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 7.435.367 28.716.385İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 3.335.042 3.322.303Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6 1.174.415.996 1.078.452.285Diğer Sözleşme Yükümlülükleri6 1.174.415.996 1.078.452.285Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 378.770.399 555.680.656İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 378.770.399 555.680.656Kısa Vadeli Karşılıklar12 ve 14 23.205.945 24.486.486Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 5.021.462 4.799.789Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 18.184.483 19.686.697Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 9.407.246 7.266.228İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 9.407.246 7.266.228ARA TOPLAM2.685.132.748 2.734.761.527TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.685.132.748 2.734.761.527UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 ve 26 751.454.838 730.244.146İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 ve 26 196.954.838 175.744.146Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 ve 26 196.954.838 175.744.146İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23 554.500.000 554.500.000Banka Kredileri23 554.500.000 554.500.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 435.220.030 431.637.532İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 435.220.030 431.637.532Uzun Vadeli Karşılıklar14 11.440.507 11.064.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 11.440.507 11.064.638TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.198.115.375 1.172.946.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.883.248.123 3.907.707.843ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 2.062.680.422 1.879.266.773Ödenmiş Sermaye15 700.000.000 700.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 199.046.059 118.621.721Yasal Yedekler15 199.046.059 118.621.721Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları753.577.971 527.954.151Net Dönem Karı veya Zararı410.056.392 532.690.901TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.062.680.422 1.879.266.773TOPLAM KAYNAKLAR5.945.928.545 5.786.974.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 90.011.415 699.774.481 415.592.179 1.905.378.075 1.905.378.075Transferler28.610.306 386.981.873 -415.592.179 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)343.477.403 343.477.403 343.477.403Kar Payları-219.030.413 -219.030.413 -219.030.413Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 118.621.721 867.725.941 343.477.403 2.029.825.065 2.029.825.065Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773Transferler80.424.338 452.266.563 -532.690.901 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)410.056.392 410.056.392 410.056.392Kar Payları-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 199.046.059 753.577.971 410.056.392 2.062.680.422 2.062.680.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)410.056.392 343.477.403DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)410.056.392 343.477.403Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları410.056.392 343.477.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942447BIST