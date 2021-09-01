***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.268.373.328 2.933.026.829 859.454.944 727.558.085Satışların Maliyeti16 -2.771.769.050 -2.532.021.818 -819.131.911 -673.215.247TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)496.604.278 401.005.011 40.323.033 54.342.838BRÜT KAR (ZARAR)496.604.278 401.005.011 40.323.033 54.342.838Genel Yönetim Giderleri17 -27.930.876 -18.650.142 -15.470.810 -8.779.048Pazarlama Giderleri17 -6.363.440 -2.648.153 -4.770.675 -746.632Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 17.511.143 22.284.681 1.812.330 4.851.012Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -145.109.065 -57.684.324 -70.057.188 -24.923.887ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)334.712.040 344.307.073 -48.163.310 24.744.283Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 160.101.121 104.550.839 82.379.483 47.727.139FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)494.813.161 448.857.912 34.216.173 72.471.422Finansman Gelirleri20 4.422.757 3.919.130 374.680 20.495Finansman Giderleri20 -57.500.976 -65.281.447 -2.912.303 -28.473.725SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192DÖNEM KARI (ZARARI)441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI219.662.155 -16.740.709Dönem Karı (Zararı)441.734.942 387.495.595Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)441.734.942 387.495.595Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler90.259.939 270.855.859Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 94.424.925 92.366.667Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.690.827 1.973.971Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.690.827 1.973.971Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.456.435 9.828.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.653.801 2.017.202Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 30.802.634 7.811.161Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-128.211.072 -65.962.343Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -168.383.052 -104.550.839Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 40.171.980 38.588.496Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler92.280.478 232.649.201İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-313.457.564 -713.435.622Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler354.010.337 74.175.448İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)354.010.337 74.175.448Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.593.596 52.233.372İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.593.596 52.233.372Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler121.287 -7.569.606Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-534.012.896 -618.191.120İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-534.012.896 -618.191.120Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.112.241 -13.132.502İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)67.112.241 -13.132.502Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-166.094.937 -200.951.214Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları218.537.317 -55.084.168Alınan Faiz4.354.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-313.142 -312.544Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -2.916.468 -2.335.903Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 40.991.906YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-576.191.626 -343.861.666Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.112.601Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.112.601Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-140.846.576 -70.007.288Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 ve 10 -140.846.576 -70.007.288Verilen Nakit Avans ve BorçlarAlınan Faiz160.101.121 52.941.533Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-595.446.171 -327.908.512FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-360.073.519 -158.122.977Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.494.566 255.721.428Kredilerden Nakit Girişleri20 6.494.566 255.721.428Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-57.393.708 -97.397.647Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -57.393.708 -97.397.647Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.802.991 -38.672.812Ödenen Temettüler-226.642.743 -219.030.413Ödenen Faiz20 -48.079.101 -58.743.533Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-20.649.542YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-716.602.990 -518.725.352Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi21.309 35.850NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-716.581.681 -518.689.502DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 954.571.734 527.040.475DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ237.990.053 8.350.973Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 237.990.053 954.571.734Finansal Yatırımlar22 2.247.223.316 1.651.948.945Ticari Alacaklar157.829.562 506.221.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 157.829.562 506.221.589Diğer Alacaklar13.944.821 4.877.464İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 0 4.546.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 13.944.821 331.413Stoklar7 14.710.542 14.831.829Peşin Ödenmiş Giderler8 22.586.584 2.387.258Diğer Dönen Varlıklar5.100.010 128.662ARA TOPLAM2.699.384.888 3.134.967.481TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.699.384.888 3.134.967.481DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar561.147 205.582İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar561.147 205.582Maddi Duran Varlıklar9 23.254.991 26.532.615Kullanım Hakkı Varlıkları11 146.788.008 164.025.114Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.528.180.205 2.461.243.824İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar10 2.522.098.569 2.454.746.754Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 6.081.636 6.497.070TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.698.784.351 2.652.007.135TOPLAM VARLIKLAR5.398.169.239 5.786.974.616KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar51.403.607 44.059.015İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar51.403.607 44.059.015Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 ve 26 49.943.915 43.200.180Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar23 1.459.692 858.835Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 245.420.638 195.511.351İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları245.420.638 195.511.351Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları245.420.638 195.511.351İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal Yükümlülükler23 290.002 192.909Ticari Borçlar256.829.258 790.842.154İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 24.971.706 70.429.836İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 231.857.552 720.412.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 6.242.555 6.231.755Diğer Borçlar11.289.869 32.038.688İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 8.066.843 28.716.385İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 3.223.026 3.322.303Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.243.234.705 1.078.452.285Diğer Sözleşme Yükümlülükleri6 1.243.234.705 1.078.452.285Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 379.341.769 555.680.656Kısa Vadeli Karşılıklar52.547.853 24.486.486Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.974.990 4.799.789Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 47.572.863 19.686.697Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.717.421 7.266.228ARA TOPLAM2.248.317.677 2.734.761.527TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.248.317.677 2.734.761.527UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar600.381.012 730.244.146İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar600.381.012 730.244.146Kiralama İşlemlerinden Borçlar11,26 159.881.012 175.744.146Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar23 440.500.000 554.500.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 441.881.482 431.637.532Uzun Vadeli Karşılıklar13.230.096 11.064.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 13.230.096 11.064.638TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.055.492.590 1.172.946.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.303.810.267 3.907.707.843ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.094.358.972 1.879.266.773Ödenmiş Sermaye15 700.000.000 700.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 199.046.059 118.621.721Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları753.577.971 527.954.151Net Dönem Karı veya Zararı441.734.942 532.690.901TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.094.358.972 1.879.266.773TOPLAM KAYNAKLAR5.398.169.239 5.786.974.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 90.011.415 699.774.481 415.592.179 1.905.378.075 1.905.378.075Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler28.610.306 386.981.873 -415.592.179 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)387.495.595 387.495.595 387.495.595Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-219.030.413 -219.030.413 -219.030.413Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 118.621.721 867.725.941 387.495.595 2.073.843.257 2.073.843.257Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 0 1.879.266.773Transferler80.424.338 452.266.563 -532.690.901 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)441.734.942 441.734.942 441.734.942Kar Payları-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 199.046.059 753.577.971 441.734.942 2.094.358.972 2.094.358.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları441.734.942 387.495.595 31.678.550 44.018.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961247BIST