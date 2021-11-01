***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.958.386.450 3.400.651.270 690.013.122 467.624.441Satışların Maliyeti16 -3.446.732.869 -3.027.683.616 -674.963.819 -495.661.798TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)511.653.581 372.967.654 15.049.303 -28.037.357BRÜT KAR (ZARAR)511.653.581 372.967.654 15.049.303 -28.037.357Genel Yönetim Giderleri17 -46.310.818 -27.919.202 -18.379.942 -9.269.060Pazarlama Giderleri17 -6.982.280 -3.090.302 -618.840 -442.149Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 21.066.296 38.425.914 3.555.153 16.141.233Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -206.469.578 -130.763.865 -61.360.513 -73.079.541ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)272.957.201 249.620.199 -61.754.839 -94.686.874Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 233.430.561 160.818.220 73.329.440 56.267.381FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)506.387.762 410.438.419 11.574.601 -38.419.493Finansman Gelirleri20 5.354.448 4.391.894 931.691 472.764Finansman Giderleri20 -99.903.932 -78.522.520 -42.402.956 -13.241.073SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802DÖNEM KARI (ZARARI)411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,59000000 0,48000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI440.180.138 -19.426.967Dönem Karı (Zararı)411.838.278 336.307.793Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)411.838.278 336.307.793Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.391.872 53.696.962Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 142.464.640 121.545.050Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.554.919 -2.086.658Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.554.919 -2.086.658Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.382.594 13.902.513Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.963.363 5.039.903Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27.419.231 8.862.610Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18-23 -147.741.551 -112.359.248Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -243.915.029 -171.610.393Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 96.173.478 59.251.145Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.841.108 32.695.305İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.717.923 -410.412.379Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler309.610.572 231.532.745İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)309.610.572 231.532.745Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.780.579 -25.985.910İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-27.780.579 -25.985.910Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.143.377 -6.032.606Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-417.909.310 -623.416.635İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-417.909.310 -623.416.635Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler257.883.540 131.603.055İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)257.883.540 131.603.055Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-116.378.769 -118.113.028Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları436.512.227 -20.407.624Alınan Faiz5.354.448 4.391.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-904.934 -1.075.334Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -781.603 -2.335.903YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-711.992.533 -46.568Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 657.280Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 657.280Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -285.582.222 -183.730.326Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -285.582.222 -183.730.326Alınan Faiz233.430.561 160.818.220Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-659.840.872 22.208.258FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-509.086.467 23.418.387Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23 9.379.659 399.181.006Kredilerden Nakit Girişleri23 9.379.659 399.181.006Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-140.257.651 -91.500.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23 -140.257.651 -91.500.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-28.716.385 -6.838.600Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.767.620 -5.272.793Ödenen Temettüler-226.642.743 -219.030.413Ödenen Faiz20 -110.081.727 -53.120.813YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-780.898.862 3.944.852NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-780.898.862 3.944.852DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 954.571.734 531.764.398DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 173.672.872 535.709.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 173.672.872 954.571.734Finansal Yatırımlar22 2.311.789.816 1.651.948.945Vadeli Mevduatlar22 2.311.789.816 1.651.948.945Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar4 203.295.956 506.221.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 203.295.956 506.221.589Diğer Alacaklar5-26 14.365.419 4.877.464İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 0 4.546.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 14.365.419 331.413Stoklar7 21.975.206 14.831.829Peşin Ödenmiş Giderler8 6.568.728 2.387.258İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 6.568.728 2.387.258Diğer Dönen Varlıklar14.302.810 128.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14.302.810 128.662ARA TOPLAM2.745.970.807 3.134.967.481TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.745.970.807 3.134.967.481DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar142.588 205.582İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar142.588 205.582Maddi Duran Varlıklar9 21.571.551 26.532.615Arazi ve Arsalar9 10.815.105 10.703.545Taşıtlar9 2.187 3.159Mobilya ve Demirbaşlar9 3.027.270 3.817.941Özel Maliyetler9 7.726.989 12.007.970Kullanım Hakkı Varlıkları11 138.169.455 164.025.114Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 2.635.178.129 2.461.243.824İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar10 2.629.203.313 2.454.746.754Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 5.974.816 6.497.070TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.795.061.723 2.652.007.135TOPLAM VARLIKLAR5.541.032.530 5.786.974.616KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11-23 53.775.267 44.059.015İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23 53.775.267 44.059.015Banka Kredileri23 1.480.843 858.835Kiralama İşlemlerinden Borçlar11-26 52.294.424 43.200.180Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 228.546.908 195.511.351İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 228.546.908 195.511.351Banka Kredileri23 228.546.908 195.511.351Diğer Finansal Yükümlülükler184.512 192.909Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler23 184.512 192.909Ticari Borçlar4-26 372.932.844 790.842.154İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 107.627.466 70.429.836İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 265.305.378 720.412.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 8.129.024 6.231.755Diğer Borçlar5-26 12.078.906 32.038.688İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 0 28.716.385İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 12.078.906 3.322.303Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6 1.332.802.255 1.078.452.285Diğer Sözleşme Yükümlülükleri6 1.332.802.255 1.078.452.285Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 424.834.146 555.680.656İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 424.834.146 555.680.656Kısa Vadeli Karşılıklar14 51.412.335 24.486.486Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 5.088.010 4.799.789Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 46.324.325 19.686.697Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.995.430 7.266.228İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.995.430 7.266.228ARA TOPLAM2.486.691.627 2.734.761.527TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.486.691.627 2.734.761.527UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar529.938.476 730.244.146İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11-23-26 529.938.476 730.244.146Banka Kredileri23 369.250.000 554.500.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar11-26 160.688.476 175.744.146Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 446.105.273 431.637.532İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 446.105.273 431.637.532Uzun Vadeli Karşılıklar14 13.834.846 11.064.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 13.834.846 11.064.638TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER989.878.595 1.172.946.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.476.570.222 3.907.707.843ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 2.064.462.308 1.879.266.773Ödenmiş Sermaye15 700.000.000 700.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 199.046.059 118.621.721Yasal Yedekler15 199.046.059 118.621.721Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları753.577.971 527.954.151Net Dönem Karı veya Zararı411.838.278 532.690.901TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.064.462.308 1.879.266.773TOPLAM KAYNAKLAR5.541.032.530 5.786.974.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 90.011.415 699.774.481 415.592.179 1.905.378.075 1.905.378.075Transferler28.610.306 386.981.873 -415.592.179Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)336.307.793 336.307.793 336.307.793Kar Payları-219.030.413 -219.030.413 -219.030.413Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 118.621.721 867.725.941 336.307.793 2.022.655.455 2.022.655.455Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773Transferler80.424.338 452.266.563 -532.690.901Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)411.838.278 411.838.278 411.838.278Kar Payları-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 199.046.059 753.577.971 411.838.278 2.064.462.308 2.064.462.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları411.838.278 336.307.793 -29.896.664 -51.187.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973743BIST