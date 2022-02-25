***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 6.548.274.434 5.034.842.325Satışların Maliyeti16 -5.729.505.903 -4.432.683.908TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)818.768.531 602.158.417BRÜT KAR (ZARAR)818.768.531 602.158.417Genel Yönetim Giderleri17 -75.273.507 -41.721.516Pazarlama Giderleri17 -9.758.515 -4.889.148Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 64.770.997 62.501.914Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -293.701.489 -170.499.357ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)504.806.017 447.550.310Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 322.251.154 221.349.262FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)827.057.171 668.899.572Finansman Gelirleri20 4.354.448 7.544.835Finansman Giderleri20 -114.755.465 -143.753.506SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)716.656.154 532.690.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)716.656.154 532.690.901DÖNEM KARI (ZARARI)716.656.154 532.690.901Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları716.656.154 532.690.901Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç 1,02000000 0,76000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.175.331.601 768.620.454Dönem Karı (Zararı)716.656.154 532.690.901Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)716.656.154 532.690.901Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.203.611 215.178.606Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 198.567.367 179.899.287Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.984.198 6.214.826Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 4.984.198 6.196.001Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 0 18.825Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.030.103 -228.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 8.687.966 7.626.144Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 28.342.137 -7.854.278Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-204.944.403 -131.569.644Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19-20 -333.405.850 -236.398.145Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 128.461.447 104.828.501Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-13.705.982 38.925.005Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-323.582Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-323.582Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3 -17.727.672 122.260.848İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler481.273.241 30.937.846Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-220.603.087 -123.930.582İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-220.603.087 -123.930.582Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.607.895 42.480.309İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.607.895 42.480.309Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.593.402 -4.395.949Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler544.533.034 -65.025.740İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)544.533.034 -65.025.740Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler119.039.039 128.267.614İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)119.039.039 128.267.614Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)61.505.552 53.542.194Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.202.133.006 778.807.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -3.838.326 -1.401.664Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -22.963.079 -8.785.235YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-786.322.884 36.008.852Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.373.116Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.373.116Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-474.849.974 -299.209.040Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -874.406 -370.973Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -473.975.568 -298.838.067Alınan Faiz322.251.154 228.093.959Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-633.724.064 103.750.817FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-457.149.954 -383.720.371Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri137.476.065 435.196.352Kredilerden Nakit Girişleri23 137.476.065 435.196.352Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-196.334.900 -151.950.490Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23 -196.334.900 -151.950.490İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış25 -19.310.225 14.681.245Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -52.820.293 -45.309.999Ödenen Temettüler-226.642.743 -558.802.203Ödenen Faiz-103.872.306 -85.080.111Alınan Faiz20 4.354.448 7.544.835YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-68.141.237 420.908.935Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-6.729.609 1.139.050NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-74.870.846 422.047.985DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ954.571.734 527.040.475DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ879.700.888 949.088.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 886.430.497 954.571.734Finansal Yatırımlar22 2.285.673.009 1.651.948.945Vadeli Mevduatlar22 2.285.673.009 1.651.948.945Ticari Alacaklar4 916.868.650 506.221.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 916.868.650 506.221.589Diğer Alacaklar5-25 13.845.318 4.877.464İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 0 4.546.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 13.845.318 331.413Stoklar7 24.425.231 14.831.829Peşin Ödenmiş Giderler8 2.660.520 2.387.258İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.660.520 2.387.258Diğer Dönen Varlıklar2.661.401 128.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.661.401 128.662ARA TOPLAM4.132.564.626 3.134.967.481TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.132.564.626 3.134.967.481DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 2.039.622 205.582İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.039.622 205.582Maddi Duran Varlıklar9 20.053.050 26.532.615Arazi ve Arsalar9 10.815.105 10.703.545Taşıtlar9 1.859 3.159Mobilya ve Demirbaşlar9 2.790.711 3.817.941Özel Maliyetler9 6.445.375 12.007.970Kullanım Hakkı Varlıkları11 150.943.799 164.025.114Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 2.792.459.101 2.461.243.824İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar10 2.779.311.653 2.454.746.754Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 13.147.448 6.497.070TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.965.495.572 2.652.007.135TOPLAM VARLIKLAR7.098.060.198 5.786.974.616KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar29.769.296 44.059.015İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11-23-25 29.769.296 44.059.015Kiralama İşlemlerinden Borçlar11-25 29.769.296 43.200.180Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar23 858.835Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 245.391.147 195.511.351İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları245.391.147 195.511.351Banka Kredileri23 245.391.147 195.511.351Diğer Finansal Yükümlülükler23 170.154 192.909Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler23 170.154 192.909Ticari Borçlar4-25 1.338.564.230 790.842.154İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 81.676.630 70.429.836İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 1.256.887.600 720.412.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 14.606.771 6.231.755Diğer Borçlar5-25 13.946.944 32.038.688İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 9.406.160 28.716.385İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 4.540.784 3.322.303Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6 1.443.220.507 1.078.452.285Diğer Sözleşme Yükümlülükleri6 1.443.220.507 1.078.452.285Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 555.571.032 555.680.656İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 555.571.032 555.680.656Kısa Vadeli Karşılıklar12-14 30.647.189 24.486.486Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 5.581.434 4.799.789Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 25.065.755 19.686.697Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 7.266.228İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 7.266.228ARA TOPLAM3.671.887.270 2.734.761.527TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.671.887.270 2.734.761.527UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar577.533.350 730.244.146İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11-25 127.283.350 175.744.146Kiralama İşlemlerinden Borçlar11-25 127.283.350 175.744.146İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23 450.250.000 554.500.000Banka Kredileri23 450.250.000 554.500.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 464.226.761 431.637.532İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 464.226.761 431.637.532Uzun Vadeli Karşılıklar14 15.132.633 11.064.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 15.132.633 11.064.638TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.056.892.744 1.172.946.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.728.780.014 3.907.707.843ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.369.280.184 1.879.266.773Ödenmiş Sermaye15 700.000.000 700.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 199.046.059 118.621.721Yasal Yedekler15 199.046.059 118.621.721Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları753.577.971 527.954.151Net Dönem Karı veya Zararı716.656.154 532.690.901TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.369.280.184 1.879.266.773TOPLAM KAYNAKLAR7.098.060.198 5.786.974.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 90.011.415 699.774.481 415.592.179 1.905.378.075 1.905.378.075Transferler28.610.306 386.981.873 -415.592.179 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)532.690.901 532.690.901 532.690.901Kar Payları-219.030.413 -219.030.413 -219.030.413Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler-339.771.790 -339.771.790 -339.771.790Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773Transferler80.424.338 452.266.563 -532.690.901 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)716.656.154 716.656.154 716.656.154Kar Payları-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 199.046.059 753.577.971 716.656.154 2.369.280.184 2.369.280.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)716.656.154 532.690.901DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)716.656.154 532.690.901Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları716.656.154 532.690.901http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004843BIST