***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2022 20:05
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 6.548.274.434 5.034.842.325
Satışların Maliyeti
16 -5.729.505.903 -4.432.683.908
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
818.768.531 602.158.417
BRÜT KAR (ZARAR)
818.768.531 602.158.417
Genel Yönetim Giderleri
17 -75.273.507 -41.721.516
Pazarlama Giderleri
17 -9.758.515 -4.889.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 64.770.997 62.501.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -293.701.489 -170.499.357
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
504.806.017 447.550.310
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 322.251.154 221.349.262
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
827.057.171 668.899.572
Finansman Gelirleri
20 4.354.448 7.544.835
Finansman Giderleri
20 -114.755.465 -143.753.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
716.656.154 532.690.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
716.656.154 532.690.901
DÖNEM KARI (ZARARI)
716.656.154 532.690.901
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
716.656.154 532.690.901
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
pay başına kazanç 1,02000000 0,76000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.175.331.601 768.620.454
Dönem Karı (Zararı)
716.656.154 532.690.901
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
716.656.154 532.690.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.203.611 215.178.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 198.567.367 179.899.287
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.984.198 6.214.826
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 4.984.198 6.196.001
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 18.825
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.030.103 -228.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 8.687.966 7.626.144
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 28.342.137 -7.854.278
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-204.944.403 -131.569.644
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19-20 -333.405.850 -236.398.145
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 128.461.447 104.828.501
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.705.982 38.925.005
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-323.582
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-323.582
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 -17.727.672 122.260.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
481.273.241 30.937.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.603.087 -123.930.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-220.603.087 -123.930.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.607.895 42.480.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.607.895 42.480.309
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.593.402 -4.395.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
544.533.034 -65.025.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
544.533.034 -65.025.740
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.039.039 128.267.614
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
119.039.039 128.267.614
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
61.505.552 53.542.194
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.202.133.006 778.807.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.838.326 -1.401.664
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -22.963.079 -8.785.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-786.322.884 36.008.852
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.373.116
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.373.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-474.849.974 -299.209.040
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -874.406 -370.973
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -473.975.568 -298.838.067
Alınan Faiz
322.251.154 228.093.959
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-633.724.064 103.750.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-457.149.954 -383.720.371
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
137.476.065 435.196.352
Kredilerden Nakit Girişleri
23 137.476.065 435.196.352
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-196.334.900 -151.950.490
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23 -196.334.900 -151.950.490
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
25 -19.310.225 14.681.245
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -52.820.293 -45.309.999
Ödenen Temettüler
-226.642.743 -558.802.203
Ödenen Faiz
-103.872.306 -85.080.111
Alınan Faiz
20 4.354.448 7.544.835
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.141.237 420.908.935
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.729.609 1.139.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.870.846 422.047.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
954.571.734 527.040.475
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
879.700.888 949.088.460
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 886.430.497 954.571.734
Finansal Yatırımlar
22 2.285.673.009 1.651.948.945
Vadeli Mevduatlar
22 2.285.673.009 1.651.948.945
Ticari Alacaklar
4 916.868.650 506.221.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 916.868.650 506.221.589
Diğer Alacaklar
5-25 13.845.318 4.877.464
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 0 4.546.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 13.845.318 331.413
Stoklar
7 24.425.231 14.831.829
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.660.520 2.387.258
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.660.520 2.387.258
Diğer Dönen Varlıklar
2.661.401 128.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.661.401 128.662
ARA TOPLAM
4.132.564.626 3.134.967.481
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.132.564.626 3.134.967.481
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
5 2.039.622 205.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.039.622 205.582
Maddi Duran Varlıklar
9 20.053.050 26.532.615
Arazi ve Arsalar
9 10.815.105 10.703.545
Taşıtlar
9 1.859 3.159
Mobilya ve Demirbaşlar
9 2.790.711 3.817.941
Özel Maliyetler
9 6.445.375 12.007.970
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 150.943.799 164.025.114
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.792.459.101 2.461.243.824
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 2.779.311.653 2.454.746.754
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 13.147.448 6.497.070
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.965.495.572 2.652.007.135
TOPLAM VARLIKLAR
7.098.060.198 5.786.974.616
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.769.296 44.059.015
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11-23-25 29.769.296 44.059.015
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11-25 29.769.296 43.200.180
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 858.835
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 245.391.147 195.511.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
245.391.147 195.511.351
Banka Kredileri
23 245.391.147 195.511.351
Diğer Finansal Yükümlülükler
23 170.154 192.909
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
23 170.154 192.909
Ticari Borçlar
4-25 1.338.564.230 790.842.154
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 81.676.630 70.429.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.256.887.600 720.412.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 14.606.771 6.231.755
Diğer Borçlar
5-25 13.946.944 32.038.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 9.406.160 28.716.385
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 4.540.784 3.322.303
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6 1.443.220.507 1.078.452.285
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
6 1.443.220.507 1.078.452.285
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 555.571.032 555.680.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 555.571.032 555.680.656
Kısa Vadeli Karşılıklar
12-14 30.647.189 24.486.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.581.434 4.799.789
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 25.065.755 19.686.697
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 7.266.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 7.266.228
ARA TOPLAM
3.671.887.270 2.734.761.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.671.887.270 2.734.761.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
577.533.350 730.244.146
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11-25 127.283.350 175.744.146
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11-25 127.283.350 175.744.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 450.250.000 554.500.000
Banka Kredileri
23 450.250.000 554.500.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 464.226.761 431.637.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 464.226.761 431.637.532
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 15.132.633 11.064.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 15.132.633 11.064.638
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.056.892.744 1.172.946.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.728.780.014 3.907.707.843
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.369.280.184 1.879.266.773
Ödenmiş Sermaye
15 700.000.000 700.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 199.046.059 118.621.721
Yasal Yedekler
15 199.046.059 118.621.721
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
753.577.971 527.954.151
Net Dönem Karı veya Zararı
716.656.154 532.690.901
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.369.280.184 1.879.266.773
TOPLAM KAYNAKLAR
7.098.060.198 5.786.974.616
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 90.011.415 699.774.481 415.592.179 1.905.378.075 1.905.378.075
Transferler
28.610.306 386.981.873 -415.592.179 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
532.690.901 532.690.901 532.690.901
Kar Payları
-219.030.413 -219.030.413 -219.030.413
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-339.771.790 -339.771.790 -339.771.790
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 118.621.721 527.954.151 532.690.901 1.879.266.773 1.879.266.773
Transferler
80.424.338 452.266.563 -532.690.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
716.656.154 716.656.154 716.656.154
Kar Payları
-226.642.743 -226.642.743 -226.642.743
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 199.046.059 753.577.971 716.656.154 2.369.280.184 2.369.280.184
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
716.656.154 532.690.901
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
716.656.154 532.690.901
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
716.656.154 532.690.901
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004843
BIST