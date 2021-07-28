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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Takvim

28.07.2021 09:18



***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Takvim )

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Şirketimizin  01.01.2021-30.06.2021 ara hesap  dönemine ait konsolide olmayan finansal raporlarının 09.08.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

2. Çeyrek
01/01/2021 30/06/2021 09/08/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952175


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 3,88 70.705 % 7,48  
IDGYO 2,49 4.049.435 % 7,33  
VANGD 5,80 304.436 % 5,26  
SODSN 24,20 145.466 % 5,03  
EDATA 11,85 1.435.177 % 4,77  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 8,5641 8,5677 % 0,10  
Euro 10,1165 10,1242 % 0,02  
Sterlin 11,8447 11,9041 % 0,00  
Frank 9,3144 9,3705 % -0,08  
Riyal 2,2764 2,2878 % 0,05  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 6,22  
Altın Gr. 497 497 1,77  
Cumhuriyet 3.293 3.343 4,00  
Tam 3.276 3.358 5,84  
Yarım 1.583 1.624 2,82  
Çeyrek 794 812 1,41  
Gümüş.Ons 24,82 24,85 0,14  
Gümüş Gr. 6,83 6,84 0,04  
B. Petrol 73,88 73,88 0,36  
Seans Raporu 09:55
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