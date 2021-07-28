***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Takvim
28.07.2021 09:18
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal raporlarının 09.08.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
2. Çeyrek
01/01/2021 30/06/2021 09/08/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952175
BIST
09:551.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.359
En Düşük
1.359
09:558,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5735
En Düşük
8,5439
09:5510,1242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0954
09:55496,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,61
|Açılış
|: 496,76
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler09:55
|DIRIT
|3,88
|70.705
|% 7,48
|
|IDGYO
|2,49
|4.049.435
|% 7,33
|
|VANGD
|5,80
|304.436
|% 5,26
|
|SODSN
|24,20
|145.466
|% 5,03
|
|EDATA
|11,85
|1.435.177
|% 4,77
|
|OSMEN
|22,42
|4.484
|% -3,88
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|SELVA
|6,91
|276.400
|% -2,81
|
|UFUK
|13,90
|695
|% -2,80
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 0,00
|
|TOASO
|31,84
|131.946.951
|% 0,00
|
|TKNSA
|6,89
|62.928.708
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,17
|52.788.747
|% 0,00
|
|BRISA
|21,80
|11.553.878
|% 0,00
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 0,00
|
|TKNSA
|6,89
|62.928.708
|% 0,00
|
|TOASO
|31,84
|131.946.951
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,17
|52.788.747
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,49
|4.049.435
|% 7,33
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5641
|8,5677
|% 0,10
|
|Euro
|10,1165
|10,1242
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8447
|11,9041
|% 0,00
|
|Frank
|9,3144
|9,3705
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2764
|2,2878
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|6,22
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,04
|
|B. Petrol
|73,88
|73,88
|0,36
|