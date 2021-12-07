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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.12.2021 18:12
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bild


***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 07.01.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 07.12.2021
Genel Kurul Tarihi 07.01.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.01.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad No:13 A/B Çukurambar Çankaya Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kanununun 20'nci maddesi ve 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği gereğince 30 Eylül 2021 ara dönem finansal tablolarında yer alan kar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılması hususunun müzakere edilerek karara bağlanması,
4 - Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin müzakere edilerek karara bağlanması
5 - Dilek ve temenniler,
6 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OLAĞANÜSTÜ GK BİLGİLENDİRME BELGESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 KÂR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 BAŞKENT Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hk. İç Yönerge.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 6 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanununun 20'nci maddesi ve 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği gereğince 30 Eylül 2021 ara dönem finansal tablolarında yer alan kar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılması hususu ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'yi görüşmek ve karara bağlamak üzere 07 OCAK 2022 Cuma günü saat 14:00'da, Ankara'da Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi No:13 A/B Çukurambar/Çankaya'da bulunan Şirket Merkezi'nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz pay sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul Daveti,gündem,vekaletname örneği,bilgilendirme dökumanı,Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge metni ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981664


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