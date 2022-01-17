***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 07.12.2021Genel Kurul Tarihi 07.01.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.01.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad No:13 A/B Çukurambar Çankaya AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi3 - Sermaye Piyasası Kanununun 20'nci maddesi ve 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği gereğince 30 Eylül 2021 ara dönem finansal tablolarında yer alan kar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılması hususunun müzakere edilerek karara bağlanması,4 - Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin müzakere edilerek karara bağlanması5 - Dilek ve temenniler,6 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OLAĞANÜSTÜ GK BİLGİLENDİRME BELGESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 KÂR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 BAŞKENT Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hk. İç Yönerge.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan MetniEK: 6 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul sonucuna ilişkin belgeler ekte sunulmuştur.Gündem maddeleri müzakere edilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.İç Yönerge ve kar payı avansı dağıtımı genel kurulca onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz