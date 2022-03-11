***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme
11.03.2022 16:23
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009522
BIST
16:312.063
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|Değişim
|: 1,04%
|| 21,26
|Açılış
|: 2.046
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2.067
En Düşük
2.043
16:3114,7468
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En Düşük
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16:3116,2481
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En Düşük
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|MEPET
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|FORMT
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|ALARK
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|266.963.298
|% 8,29
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|KRSTL
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|
|ISSEN
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|39.868.826
|% -5,58
|
|AKFGY
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|106.538.368
|% -4,53
|
|SANEL
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|2.580.857
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|IHAAS
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|% -3,72
|
|THYAO
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|4.960.097.888
|% 3,89
|
|KRDMD
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|3.751.283.721
|% -2,60
|
|SISE
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|% 3,57
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|EREGL
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|1.472.298.488
|% -1,16
|
|GARAN
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|% 0,26
|
|KRDMD
|14,97
|3.751.283.721
|% -2,60
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|ODAS
|1,54
|310.874.088
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,25
|637.298.491
|% 4,17
|
|THYAO
|26,74
|4.960.097.888
|% 3,89
|
|YKBNK
|3,71
|582.883.034
|% 0,82
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7314
|14,7468
|% -0,73
|
|Euro
|16,2241
|16,2481
|% -0,59
|
|Sterlin
|19,2968
|19,3936
|% -0,24
|
|Frank
|15,8114
|15,9067
|% -0,38
|
|Riyal
|3,9275
|3,9472
|% -0,34
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-29,14
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|Altın Gr.
|937
|938
|-14,44
|
|Cumhuriyet
|6.244
|6.323
|-128,00
|
|Tam
|6.210
|6.370
|-120,36
|
|Yarım
|3.002
|3.081
|-58,22
|
|Çeyrek
|1.505
|1.541
|-29,11
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|-0,38
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|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,23
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|B. Petrol
|109
|109
|-0,33
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