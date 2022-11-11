***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme
11.11.2022 12:08
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128,1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5.fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079383
BIST
11:574.518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 51,11
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
11:5718,5463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0564
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
11:5719,0436
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1918
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
11:571.052,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,37
|Açılış
|: 1.052,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,03
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler11:57
|AKENR
|4,40
|84.484.985
|% 10,00
|
|ALCTL
|89,25
|15.703.002
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|73.871.211
|% 9,94
|
|BRYAT
|940,80
|100.812.826
|% 8,21
|
|CELHA
|28,04
|17.135.271
|% 7,85
|
|BANVT
|76,85
|17.954.221
|% -3,33
|
|KAPLM
|118,30
|2.892.754
|% -2,95
|
|EMNIS
|47,74
|119.350
|% -2,57
|
|COSMO
|94,80
|461.012
|% -2,27
|
|ATAGY
|5,58
|702.151
|% -2,11
|
|EREGL
|37,48
|3.159.831.216
|% -0,16
|
|ASELS
|39,76
|2.749.393.325
|% 4,52
|
|KRDMD
|13,17
|1.378.288.005
|% 2,01
|
|ISCTR
|9,47
|1.010.171.324
|% 0,74
|
|AKBNK
|15,52
|925.277.187
|% 0,58
|
|SKBNK
|2,24
|265.750.019
|% 0,45
|
|PETKM
|14,54
|1.625.209.613
|% 0,41
|
|ISCTR
|9,47
|1.010.171.324
|% 0,74
|
|KRDMD
|13,17
|1.378.288.005
|% 2,01
|
|EREGL
|37,48
|3.159.831.216
|% -0,16
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5429
|18,5463
|% 0,31
|
|Euro
|19,0318
|19,0436
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,7531
|21,8622
|% 0,74
|
|Frank
|19,2203
|19,3360
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9199
|4,9446
|% 0,34
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,53
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,48
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.961
|7.046
|28,00
|
|Yarım
|3.381
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|0,15
|
|B. Petrol
|96,27
|96,27
|2,60
|