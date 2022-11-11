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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme

11.11.2022 12:08
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde


***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128,1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5.fıkrası uyarınca  "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079383


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Riyal 4,9199 4,9446 % 0,34  
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11:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 7,53  
Altın Gr. 1.051 1.051 7,48  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.961 7.046 28,00  
Yarım 3.381 3.445 14,00  
Çeyrek 1.698 1.722 7,00  
Gümüş.Ons 21,81 21,85 0,15  
Gümüş Gr. 13,02 13,04 0,15  
B. Petrol 96,27 96,27 2,60  
Seans Raporu 11:57
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