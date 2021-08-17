***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBaşkent Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 2.Dönem Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021Açıklamalar2021 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde verilen ve SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958535BIST