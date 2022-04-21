***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
21.04.2022 17:48
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 YILI 1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
21/04/2022
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekte yer alan 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir .
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022739
BIST
17:432.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 33,51
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
17:4314,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0363
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7076
En Düşük
14,6564
17:4315,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0352
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
17:43918,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,60
|Açılış
|: 918,77
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler17:43
|BMSCH
|8,03
|61.881.145
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.364.431
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.601.854
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.393.885
|% 10,00
|
|CRFSA
|37,90
|106.056.635
|% 9,98
|
|HUNER
|3,18
|171.020.722
|% -5,64
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|MARKA
|3,22
|1.502.797
|% -3,88
|
|BRYAT
|402,80
|95.765.648
|% -3,73
|
|MEPET
|3,51
|7.045.273
|% -3,57
|
|THYAO
|40,18
|4.646.751.089
|% 3,40
|
|GARAN
|14,51
|3.239.384.792
|% 2,26
|
|EKGYO
|3,15
|2.854.070.696
|% 8,25
|
|KRDMD
|16,31
|2.183.649.886
|% 0,68
|
|ASELS
|28,28
|1.933.343.649
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,15
|2.854.070.696
|% 8,25
|
|VAKBN
|4,78
|1.487.011.410
|% 8,64
|
|TSKB
|2,06
|637.311.205
|% 3,00
|
|ODAS
|2,53
|776.945.570
|% -3,07
|
|HALKB
|6,28
|1.609.367.204
|% 5,37
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6992
|14,7076
|% 0,25
|
|Euro
|15,9565
|15,9671
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,1324
|19,2283
|% 0,09
|
|Frank
|15,4119
|15,5047
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9077
|3,9273
|% 0,20
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-15,14
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,48
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
-
17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 148 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 96 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem