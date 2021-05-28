***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
28.05.2021 17:07
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938710
BIST
17:241.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
17:248,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0855
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
17:2410,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0682
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
17:24523,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,51
|Açılış
|: 523,76
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler17:24
|AVHOL
|7,15
|5.831.511
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|25.927.817
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|48.057.488
|% 9,72
|
|SRVGY
|90,50
|30.050.181
|% 9,56
|
|GEDZA
|41,22
|64.044.957
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.430.581
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.068.677
|% -9,93
|
|USAK
|2,35
|75.619.670
|% -8,56
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,93
|1.347.712.350
|% -0,38
|
|THYAO
|12,88
|968.901.317
|% -1,30
|
|EREGL
|19,11
|773.121.037
|% 1,33
|
|BIMAS
|63,35
|583.122.670
|% 4,80
|
|YKBNK
|2,15
|560.182.524
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|560.182.524
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|338.348.415
|% -0,53
|
|GARAN
|7,93
|1.347.712.350
|% -0,38
|
|TSKB
|1,32
|108.764.127
|% 0,00
|
|THYAO
|12,88
|968.901.317
|% -1,30
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5802
|8,5837
|% 1,01
|
|Euro
|10,4468
|10,4568
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,1077
|12,1684
|% 0,62
|
|Frank
|9,4917
|9,5488
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2821
|2,2935
|% 1,01
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,75
|
|Altın Gr.
|524
|524
|6,17
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.437
|3.525
|51,85
|
|Yarım
|1.661
|1.705
|25,08
|
|Çeyrek
|833
|853
|12,54
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,07
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,11
|