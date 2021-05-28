***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
28.05.2021 17:08
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938711
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|UTPYA
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|BIMAS
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|YKBNK
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|559.104.913
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|YKBNK
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|559.104.913
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|EKGYO
|1,88
|337.371.382
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|GARAN
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|THYAO
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|960.738.808
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|17:14
|Alış
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|Dolar
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|8,5804
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|Euro
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|Sterlin
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|% 0,61
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|Frank
|9,4912
|9,5484
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|Riyal
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|% 0,92
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|Alış
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|1.898
|1.898
|1,25
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|Altın Gr.
|524
|524
|5,73
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|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
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|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
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|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
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|Çeyrek
|832
|852
|11,54
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|Gümüş.Ons
|27,75
|27,77
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,05
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|B. Petrol
|69,34
|69,34
|0,14
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