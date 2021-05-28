***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
28.05.2021 17:15
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938717
BIST
17:201.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
17:208,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0860
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
17:2010,4572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0686
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
17:20523,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,45
|Açılış
|: 523,70
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler17:20
|AVHOL
|7,15
|5.801.052
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|25.927.210
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|SRVGY
|90,80
|28.267.492
|% 9,93
|
|YAYLA
|3,50
|48.046.687
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|63.980.242
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.397.803
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.066.443
|% -9,93
|
|USAK
|2,35
|75.619.670
|% -8,56
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,94
|1.330.278.160
|% -0,25
|
|THYAO
|12,90
|961.790.969
|% -1,15
|
|EREGL
|19,15
|765.575.617
|% 1,54
|
|BIMAS
|63,70
|577.727.149
|% 5,38
|
|YKBNK
|2,15
|559.228.378
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|559.228.378
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|337.553.258
|% -0,53
|
|GARAN
|7,94
|1.330.278.160
|% -0,25
|
|TSKB
|1,32
|105.735.673
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|961.790.969
|% -1,15
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5806
|8,5842
|% 1,01
|
|Euro
|10,4437
|10,4572
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,0989
|12,1596
|% 0,55
|
|Frank
|9,4869
|9,5441
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2802
|2,2916
|% 0,92
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,75
|
|Altın Gr.
|524
|524
|6,17
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.437
|3.525
|51,85
|
|Yarım
|1.661
|1.705
|25,08
|
|Çeyrek
|833
|853
|12,54
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,07
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,11
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 58 artarak (% 0.78 ) 1, 501
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17:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AVHOL, ARTI
-
17:30SNGYO
Yüzde 7.87 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 913, 534 adet işlem
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17:27XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 12, 805.00 milyon TL de
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17:26SRVGY
Yüzde 9.87 oranında artışla 90.75 lira fiyatla işlem gören hissede 317, 387 adet işlem