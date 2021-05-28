***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
28.05.2021 17:16
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938720
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|YAYLA
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|YKBNK
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|BIMAS
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|YKBNK
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|557.300.726
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|EKGYO
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|336.456.186
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|GARAN
|7,97
|1.277.130.341
|% 0,13
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|TSKB
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|105.444.932
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|THYAO
|12,91
|943.315.022
|% -1,07
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|17:03
|Alış
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|Dolar
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|8,5808
|% 0,97
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|Euro
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|10,4426
|% 0,52
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|Sterlin
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|12,1846
|% 0,75
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|Frank
|9,4997
|9,5569
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|Riyal
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,59
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|Altın Gr.
|523
|523
|5,17
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|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|47,00
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|Tam
|3.432
|3.520
|46,56
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|22,52
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|Çeyrek
|832
|851
|11,26
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|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,03
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|B. Petrol
|69,25
|69,25
|0,05
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