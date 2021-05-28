***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
28.05.2021 17:18
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938723
BIST
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525,15
En Düşük
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|AVHOL
|7,15
|5.785.100
|% 10,00
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|IZTAR
|22,46
|25.903.448
|% 9,99
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|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
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|SRVGY
|90,70
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|% 9,81
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|YAYLA
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|KUTPO
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|ISGSY
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|% -9,93
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|UFUK
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|USAK
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|GARAN
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|THYAO
|12,93
|958.265.241
|% -0,92
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|EREGL
|19,17
|761.351.381
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|BIMAS
|63,75
|568.363.835
|% 5,46
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|YKBNK
|2,15
|558.504.878
|% -0,46
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|YKBNK
|2,15
|558.504.878
|% -0,46
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|EKGYO
|1,89
|337.064.117
|% 0,00
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|GARAN
|7,95
|1.306.884.033
|% -0,13
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|TSKB
|1,33
|105.624.345
|% 0,76
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|THYAO
|12,93
|958.265.241
|% -0,92
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|17:13
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5783
|8,5804
|% 0,97
|
|Euro
|10,4321
|10,4477
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,1176
|12,1784
|% 0,70
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|Frank
|9,4990
|9,5563
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2823
|2,2938
|% 1,02
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|17:13
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,59
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|Altın Gr.
|523
|523
|5,17
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|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|47,00
|
|Tam
|3.432
|3.520
|46,56
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|22,52
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|Çeyrek
|832
|851
|11,26
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|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,03
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|B. Petrol
|69,25
|69,25
|0,05
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