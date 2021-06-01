***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
01.06.2021 10:04
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939261
BIST
10:351.425
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|KONTR
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|% 10,00
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|BALAT
|6,58
|310.727
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|DERIM
|10,85
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|VAKKO
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|% 8,74
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|INVEO
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|5.958.818
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|KUTPO
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|KERVN
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|21.780
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|ODAS
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|ISGSY
|9,46
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|UZERB
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|GARAN
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|THYAO
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|KRDMD
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|KUTPO
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|102.995.734
|% -8,53
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|TUPRS
|97,60
|90.234.816
|% 0,26
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|GARAN
|8,06
|312.054.015
|% 0,88
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|YKBNK
|2,19
|82.181.448
|% 1,86
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|ODAS
|2,19
|60.701.033
|% -5,19
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|TSKB
|1,35
|31.984.471
|% 1,50
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|EKGYO
|1,94
|40.523.962
|% -0,51
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|10:35
|Alış
|Satış
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|Dolar
|8,4923
|8,4956
|% 0,04
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|Euro
|10,3981
|10,4044
|% 0,17
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|Sterlin
|12,0385
|12,0989
|% 0,04
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|Frank
|9,4089
|9,4655
|% -0,00
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|Riyal
|2,2550
|2,2663
|% -0,11
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.913
|1.914
|7,16
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|Altın Gr.
|522
|522
|1,39
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|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
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|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
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|Gümüş.Ons
|28,34
|28,37
|0,30
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|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,06
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|70,41
|1,10
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