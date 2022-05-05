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***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.05.2022 18:22
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine


***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2022
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 01.04.2022
İlgili Ara Dönem 01.01.2022 / 31.03.2022
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 06.07.2022 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi 13.07.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 07.07.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi TRY
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni GYO kazançları üzerinden KVK 15/3'e göre tevkifat (%0) yapıldığı için KVK geçici/1-1'deki düzenlemeye istinaden, GYO'nun Kar Dağıtımında Vergi Kesintisi ayrıca tevkifat yapılmamaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi GYO kazançları üzerinden KVK 15/3'e göre tevkifat (%0) yapıldığı için KVK geçici/1-1'deki düzenlemeye istinaden, GYO'nun Kar Dağıtımında Vergi Kesintisi ayrıca tevkifat yapılmamaktadır.


Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSGZ00011 0,2 20 0 0,2000000 20,00000
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSGZ00029 0,2 20 0 0,2000000 20,00000
C Grubu, BASGZ, TREBSGZ00037 0,2 20 0 0,2000000 20,00000

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2022 / 31.03.2022 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)
1.Dönem Kârı 347.019.367
2.Vergiler ( - ) 0
3.Net Dönem Kârı 347.019.367
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 347.019.367
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-) 0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) 0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR 347.019.367
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı 140.000.000
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) 0
12.Genel Kanuni Yedek Akçe 10.500.000
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI 196.519.367

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 05.05.2022 tarih ve 2022/16 sayılı kararı ile 01.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurulunda verilen yetkiye istinaden 01.01.2022-31.03.2022 hesap dönemine ait UFRS'ye göre düzenlenmiş finansal tablolarda yer alan ara dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 140.000.000.-TL (YüzkırkmilyonTürkLirası)'nın 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 06.07.2022 tarihinde hisse başına net 0,20 TL (hisse başına net %20, KVK Madde 15/3 ve KVK geçici/1-1'deki düzenleme uyarınca kar payı dağıtımında tevkifat yapılmamaktadır) tutarında Kâr Payı Avansı olarak nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Avansı Tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026770


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Cumhuriyet 6.092 6.184 30,00  
Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 -0,18  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 -0,02  
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