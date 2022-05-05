***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2022Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 01.04.2022İlgili Ara Dönem 01.01.2022 / 31.03.2022Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 06.07.2022 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.Ödeme Tarihi 13.07.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 07.07.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Para Birimi TRYNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni GYO kazançları üzerinden KVK 15/3'e göre tevkifat (%0) yapıldığı için KVK geçici/1-1'deki düzenlemeye istinaden, GYO'nun Kar Dağıtımında Vergi Kesintisi ayrıca tevkifat yapılmamaktadır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi GYO kazançları üzerinden KVK 15/3'e göre tevkifat (%0) yapıldığı için KVK geçici/1-1'deki düzenlemeye istinaden, GYO'nun Kar Dağıtımında Vergi Kesintisi ayrıca tevkifat yapılmamaktadır.Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSGZ00011 0,2 20 0 0,2000000 20,00000B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSGZ00029 0,2 20 0 0,2000000 20,00000C Grubu, BASGZ, TREBSGZ00037 0,2 20 0 0,2000000 20,00000KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSUBAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2022 / 31.03.2022 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)1.Dönem Kârı 347.019.3672.Vergiler ( - ) 03.Net Dönem Kârı 347.019.3674.Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 05.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 06.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 347.019.3677.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-) 08.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) 09.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR 347.019.36710.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı 140.000.00011. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) 012.Genel Kanuni Yedek Akçe 10.500.00013.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI 196.519.367Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 05.05.2022 tarih ve 2022/16 sayılı kararı ile 01.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurulunda verilen yetkiye istinaden 01.01.2022-31.03.2022 hesap dönemine ait UFRS'ye göre düzenlenmiş finansal tablolarda yer alan ara dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 140.000.000.-TL (YüzkırkmilyonTürkLirası)'nın 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 06.07.2022 tarihinde hisse başına net 0,20 TL (hisse başına net %20, KVK Madde 15/3 ve KVK geçici/1-1'deki düzenleme uyarınca kar payı dağıtımında tevkifat yapılmamaktadır) tutarında Kâr Payı Avansı olarak nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Avansı Tablosu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026770BIST