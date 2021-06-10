***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBelediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 79'uncu maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından eski haline getirilen toprak ve stabilize zeminler için zemin tahrip bedeli tahsil edilmemesine dair talebimizin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce reddedilmesi üzerine açılan ve Ankara 6.Vergi Mahkemesinde görülen dava Şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. Ankara 6. Vergi Mahkemesi tarafından istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar hakkında anılan Belediye tarafından istinaf yoluna gidilmesi halinde süreçteki gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.Karar gereğince, asfalt, toprak ve stabilize zeminler için devam etmekte olan yatırımlar dahil olmak üzere, bundan böyle Büyükşehir ve ilçe belediyelerine zemin tahrip bedeli ödenmeyecek, sadece alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında altyapı kazı izni harcı ödenecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941810BIST