***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 19:03
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 79'uncu maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından eski haline getirilen toprak ve stabilize zeminler için zemin tahrip bedeli tahsil edilmemesine dair talebimizin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce reddedilmesi üzerine açılan ve Ankara 6.Vergi Mahkemesinde görülen dava Şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. Ankara 6. Vergi Mahkemesi tarafından istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar hakkında anılan Belediye tarafından istinaf yoluna gidilmesi halinde süreçteki gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
Karar gereğince, asfalt, toprak ve stabilize zeminler için devam etmekte olan yatırımlar dahil olmak üzere, bundan böyle Büyükşehir ve ilçe belediyelerine zemin tahrip bedeli ödenmeyecek, sadece alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında altyapı kazı izni harcı ödenecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941810
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4239
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,1660
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4184
18:0510,2715
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -0,1955
|Açılış
|: 10,2950
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|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2647
18:05512,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -8,82
|Açılış
|: 512,82
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4188
|8,4240
|% -1,93
|
|Euro
|10,2634
|10,2716
|% -1,87
|
|Sterlin
|11,8951
|11,9548
|% -1,59
|
|Frank
|9,3721
|9,4285
|% -1,87
|
|Riyal
|2,2386
|2,2498
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|5,02
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-8,79
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|72,38
|72,38
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
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17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
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17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
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17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem