***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara'nın Nallıhan ilçesine CNG Yöntemiyle 25.11.2021 tarihinde doğal gaz arzı sağlanmıştır.Bunun için yaklaşık 6.3 milyar TL'lik yatırım yapılarak, 40 km'lik ana hat yapımı gerçekleştirilmiştir.Böylece lisans bölgemizde doğal gaz arzı sağlanan ilçe sayısı 18'e çıkmış olup,kalan dört ilçenin alt yapı çalışmalarına devam edilmektedir.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980073BIST