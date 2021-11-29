***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 15:21
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara'nın Nallıhan ilçesine CNG Yöntemiyle 25.11.2021 tarihinde doğal gaz arzı sağlanmıştır.Bunun için yaklaşık 6.3 milyar TL'lik yatırım yapılarak, 40 km'lik ana hat yapımı gerçekleştirilmiştir.Böylece lisans bölgemizde doğal gaz arzı sağlanan ilçe sayısı 18'e çıkmış olup,kalan dört ilçenin alt yapı çalışmalarına devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980073
BIST
18:051.809
En Yüksek
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|: 1.783
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|Önceki Kapanış
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739,84
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 10,00
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|RAYSG
|15,07
|7.611.292
|% 10,00
|
|LIDFA
|4,07
|39.801.795
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|1.638.500
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.541.612
|% 10,00
|
|PRKAB
|71,20
|297.187.378
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|37.341.720
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|41.744.593
|% -9,66
|
|DERIM
|7,78
|16.420.195
|% -7,60
|
|TETMT
|210,00
|6.346.647
|% -7,49
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 8,98
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 9,96
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% -1,30
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8107
|12,8352
|% 3,77
|
|Euro
|14,2900
|14,3100
|% 2,80
|
|Sterlin
|17,0160
|17,1013
|% 3,30
|
|Frank
|13,8276
|13,9109
|% 3,58
|
|Riyal
|3,4132
|3,4303
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-7,71
|
|Altın Gr.
|737
|737
|24,08
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,41
|9,43
|0,23
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|2,69
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Seans Raporu
18:05
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17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
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17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem
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17:55KRGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 792, 434 adet işlem